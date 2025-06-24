İsrail ateşkesi ihlal ederek İran'a saldırdı

İsrail Ordu Radyosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e yönelik açıklamaları sonrasında, İran'ın başkenti Tahran yakınlarında bir radara saldırı düzenlediğini açıkladı.

Kanal 12 televizyonu, saldırı sonrası Tahran'a daha geniş çaplı saldırı hazırlığında olan savaş uçakların İsrail'e dönüş için yola çıktığını aktardı.