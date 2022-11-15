Dünya İsrail basınından çarpıcı iddia Suikast girişimi engellendi
ORTADOĞU

İsrail basınından çarpıcı iddia: Suikast girişimi engellendi

İsrail basını Gürcistan'da İsrailli bir iş adamına yönelik suikast girişiminin engellendiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
İsrail basınından çarpıcı iddia: Suikast girişimi engellendi
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gürcistan güvenlik güçleri, 3 kişiden oluşan bir hücrenin İsrailli iş adamını öldürme planını başarısızlığa uğrattı.

Haberde, hücre üyelerinden birinin Pakistanlı, diğer ikisinin ise Gürcistan ve İran çifte vatandaşı olduğu ifade edildi.

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Hücre üyelerinin, İsrailli iş adamını takip ettiği, iz bırakmamak için hiç yüz yüze görüşmediği ve yurt dışında ikamet eden bir İranlıdan para ve talimat aldığı aktarıldı.

Gürcistan polisinin, hücre üyelerine ait silah, mühimmat ve telefonlara el koyduğu kaydedildi.

İsrail makamlarından olayla ve iş adamının kimliğiyle ilgili açıklama yapılmadı.

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