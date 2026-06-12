İsrail dünyadan tecrit oluyor

Son dönemde başta Fransa ve İrlanda olmak üzere Avrupa ülkelerinin yaptırımlarını artırdığı işgal devleti İsrail, giderek uluslararası siyasetten tecrit oluyor. İsrail basını, Batı Şeria'daki şiddet olayları ve Filistin topraklarının gasbedilmesi nedeniyle Avrupa ülkeleri ile boykot gruplarının kıskacına alınan İsrail'in, dünyanın en çok boykot edilen ülkesi haline gelerek büyük bir tecrit dalgasıyla karşı karşıya olduğunu yazdı. Siyonist rejim, daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gibi en üst düzey küresel yargı kurumları tarafından da yaptırımlara maruz kalmıştı. Gazze’de işlediği soykırım nedeniyle insanlık vicdanına sahip olan tüm halkların nefretini kazanan İsrail’e, Avrupa ülkeleri de artık tahammül gösteremiyor.

YAPTIRIM TSUNAMİSİ

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail'in, birden fazla ülkeden ve BDS (Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar) destekçisi örgütlerden gelen baskıların artmasıyla birlikte, hükümet yetkililerini, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri ve kurumları hedef alan uluslararası bir yaptırım "tsunamisi"yle karşı karşıya. Gazete, boykot faaliyetlerinin İsrail’in Gazze’de soykırım işlemeye başladığı 7 Ekim 2023’ten itibaren arttığına dikkat çekti.

6 ÜLKEDEN YASAK KARARI

Yakın zamanda Fransa, daha önce giriş yasağı getirdiği aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ardından, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e de yasak getirdiğini açıkladı. Gerekçe olarak ise bu isimlerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını, gasbedilen yeni Filistin topraklarını ve Filistin yönetimini baltaladığı düşünülen politikaları aktif olarak teşvik etmeleri gösterildi. İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç olmak üzere altı ülke, "Batı Şeria'da şiddeti teşvik eden" Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ve kuruluşlara karşı koordineli yaptırımlar uyguladı.

BEN-GVİR VE SMOTRİCH KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan Özel Temsilcisi Jean-Yves Le Drian, Smotrich’in politikalarının "iki devletli çözüme bağlı olan uluslararası toplumun ezici çoğunluğu tarafından kabul edilemeyeceğini" belirtti. Ben-Gvir ve Smotrich, Filistinlilere karşı etnik temizlik, tehcir ve yıkım çağrıları yaptığı açıklama ve videoları sık sık yayınlıyor. Gazetenin haberine göre, Ben-Gvir'in Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu’nun katılımcılarını aşağıladığı ve internette yaygın şekilde paylaşılan videosu başta olmak üzere bu açıklamalar, birçok ülke tarafından "kırmızı çizginin aşılması" olarak değerlendiriliyor.

HOLLANDA YERLEŞİMCİLERLE TİCARET İSTEMİYOR

Diğer taraftan Hollanda Parlamentosu, hükümeti, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimleri ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaretin yasaklanması amacıyla AB nezdinde aktif bir öncülük üstlenmeye çağıran önergeyi kabul etti. Farklı partilerden 8 milletvekilinin sunduğu önergede, İsrail tarafından işgal edilen topraklardaki yasa dışı yerleşim birimlerinin sayısının rekor düzeyde arttığı ve bu durumun iki devletli çözüm perspektifini giderek daha fazla zayıflattığı belirtildi.

İSRAİL ETKİLİ BİR KARŞILIK VEREMİYOR

Yedioth Ahronoth’ta yer alan habere göre, İsrail'e karşı mevcut yaptırım dalgası ve boykot faaliyetleri, bir strateji değişikliğini yansıtıyor. Daha önceki girişimler, İsrail'e iki devletli bir çözüm için müzakerelerde bulunması yönünde baskı yapmayı amaçlarken, bugün boykot hareketi İsrail'in dünya çapındaki meşruiyetinin sorgulanmasını sağlıyor. Gazeteye göre İsrail, bu gelişmelere karşı etkili bir şekilde karşılık veremiyor.







