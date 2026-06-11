İsrailli siber firmadan kirli tezgah: 'Filistin'e destek' adı altında dolandırıcılık

Fransa'daki yerel seçimlerde Filistin destekçisi Boyun Eğmeyen Fransa Partisi adaylarına yönelik dezenformasyon yaydığı için hakkında soruşturma yürütülen İsrailli BlackCore firmasının, sahte bir sivil toplum kuruluşu sitesi üzerinden "Filistin halkına destek" adı altında bağış toplayarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.
Fransız Liberation ve İsrail merkezli Haaretz gazetesinin yürüttüğü araştırmaya göre, ülkede mart ayındaki yerel seçimlerde Filistin destekçisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin adayları hakkında dezenformasyon yaydığı için soruşturma açılan İsrailli BlackCore firması, bu kez dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi.
İsrail’in seçimlere müdahalesi
İsrail’in Fransa’daki seçimlere müdahalesi, yakın zamanda yerel seçimler için de gündeme gelmişti.
İsrailli BlackCore firmasının, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu LFI partili belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği basına yansımıştı.
Fransız hükümeti, martta düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle BlackCore firması hakkında yasal süreç başlatmıştı.
Fransa'da 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde iki dönem görev yapan Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.