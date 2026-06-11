İsrailli siber firmadan kirli tezgah: 'Filistin'e destek' adı altında dolandırıcılık

Fransız Liberation ve İsrail merkezli Haaretz gazetesinin yürüttüğü araştırmaya göre, ülkede mart ayındaki yerel seçimlerde Filistin destekçisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin adayları hakkında dezenformasyon yaydığı için soruşturma açılan İsrailli BlackCore firması, bu kez dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi.