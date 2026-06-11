Seçim öncesi 'casus' olan İsrail 'dost' ilan edildi: Yaptırımlar kaldırıldı

Genel seçim öncesinde İsrailli istihbarat şirketinin Slovenya'daki süreci doğrudan etkilemesi nedeniyle casus iddiaları gündeme gelmişti. Hükümetin değişmesinin ardından yaptırımlar kaldırılırken, İsrailli Bakan Gideon Saar, yaptığı açıklamada ülkeyi "İsrail'in dostu" olarak gördüklerini belirtti.
Slovenya Haber Ajansına (STA) göre, Başbakan Janez Jansa başkanlığında toplanan yeni hükümet, önceki Başbakan Robert Golob liderliğinde alınan, İsrail'le silah ve askeri teçhizat ihracatı ile ithalatını yasaklayan kararı yürürlükten kaldırdı.
Hükümet, ayrıca İsrail'e yönelik diğer tedbirlere ilişkin kararları da iptal etti.
Slovenya'da önceki başbakan Golob liderliğindeki hükümet, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını soykırım olarak gördüğünü açıklamış ve İsrailli bazı bakanları istenmeyen kişi ilan etmişti. Eski Başbakan Golob'un hükümeti, ayrıca Avrupa Birliği'ne (AB) de İsrail'e yönelik yaptırım uygulama çağrısında bulunmuştu.
Öte yandan Jansa hükümetinin göreve başladıktan sonraki ilk icraatlarından biri de Golob döneminde hükümet binasına asılan Filistin bayrağını yerinden kaldırmak olmuştu. Bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Filistin bayrağını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na astırmıştı.
Janez Jansa'nın, Slovenya'da 22 Mart'ta düzenlenen genel seçim öncesi "Black Cube" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketiyle işbirliği yaptığı iddia edilmişti.
Slovenya'daki "casus" iddiaları
Slovenya'da yayımlanan Mladina dergisi, söz konusu şirketten yetkililerin başkent Lübliyana'yı 3 kez ziyaret ettiklerini ve muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) Genel Başkanı Janez Jansa ile görüştüklerini öne sürmüştü.
Golob liderliğindeki hükümet, ayrıca 2024'te Filistin Devletini resmen tanımış, İsrail'den askeri teçhizat ihracatı, ithalatı ve transit geçişi yasaklamıştı. Jansa ise tanıma kararının uzun vadede ülkeye zarar vereceğini öne sürerek referandum talep ettiklerini açıklamıştı.