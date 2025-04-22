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İsrail durmuyor: Gece Gazze'ye düzenlenen saldırılarda en az 14 kişi öldü

İsrail durmuyor: Gece Gazze'ye düzenlenen saldırılarda en az 14 kişi öldü

09:5722/04/2025, Salı
AA
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İsrail ordusunun gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi öldü
İsrail ordusunun gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi öldü

İsrail ordusunun gece Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi hayatını kaybetti. İsrail, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail savaş uçakları, gecenin geç saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus, kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef aldı.


Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Han Yunus'un merkezindeki Es-Sikke bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.


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İsrail durmuyor: Gece Gazze'ye düzenlenen saldırılarda en az 14 kişi öldü
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22 Nisan, Salı

Han Yunus'un El-Ketibe Mahallesi'ne düzenlenen topçu saldırıda ise yaralananlar oldu.


Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef alan saldırılarda da biri doktor olmak üzere en az 5 kişi hayatını kaybetti.


İsrail, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.



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