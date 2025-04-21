Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 10 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 10 Filistinliyi serbest bıraktı

12:3621/04/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 10 Filistinliyi serbest bıraktı.
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 10 Filistinliyi serbest bıraktı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 10 Filistinliyi serbest bıraktı. Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail güçlerince serbest bırakılan 10 Filistinlinin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiği ifade edildi.


Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı


İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1827 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 828 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 210'e yaralıların sayısı 116 bin 869'a yükseldi.



#Filistin
#gazze
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sistina Şapeli nedir?