Dünya İsrail El-Aksa Televizyonunu terör listesine ekledi
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İsrail El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine ekledi

İsrail El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine ekledi

İsrail makamları abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yayın yapan El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine aldığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakan ve Savunma Bakanı Binyamin Netanyahu.
İsrail Başbakan ve Savunma Bakanı Binyamin Netanyahu.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan ve Savunma Bakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'a ait El-Aksa Televizyonu'nu terörist olarak ilan etmiştir." denildi.

  • Netanyahu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile Savunma Bakanlığı'na bağlı Terörizmle Mücadele Ulusal Komutanlığı tarafından yapılan araştırmada, Hamas'ın El-Aksa kanalını militanların işe alınmasında kullandığı ortaya çıkarılmış ve bunun üzerine kanalın terörist olarak ilan edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İsrail, El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine alarak ilk defa bir Filistin basın kuruluşuna karşı bu yönde bir karar vermiş oldu.

Gazze merkezli yayın yapan El-Aksa Televizyonu, İsrail tarafından yapılan benzer suçlamaları daha önce reddetmişti.

İsrail ordusu 12 Kasım 2018'de Gazze'deki El-Aksa Televizyonu'nun merkezine füze saldırısı düzenlemiş ve kanalın yayın yaptığı bina yerle bir olmuştu.

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