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İsrail: Esed’in sarayını bombalarız

İsrail, Şam rejimi lideri Beşşar Esed’i, topraklarında İran ile askeri iş birliğini durdurmaması veya azaltmaması halinde saraylarını bombalamakla tehdit etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail: Esed’in sarayını bombalarız
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İsrail, Şam rejimi lideri Beşşar Esed’i, topraklarında İran ile askeri iş birliğini durdurmaması veya azaltmaması halinde saraylarını bombalamakla tehdit etti. Londra merkezli Arap haber sitesi Elaph tarafından aktarılan haberde, “Tel Aviv’den üst düzey bir yetkiliye göre, İsrail yönetimi, ülkesindeki operasyonlarını örtbas eden ve Tahran’dan gelişmiş silah tedarik eden Esed’e uyarı mesajı gönderdi. İsrailli savaşçıların Suriye’de yapacağı bir sonraki baskında sarayla-rından birinin hedef olacağını kendisine bildirdi” ifadelerine yer verildi. Jerusalem Post gazetesinin haberi teyit etmek için ulaştığı İsrail ordusu ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Beşşar Esed
Beşşar Esed

UYARI OLARAK HAVALİMANINI VURDU

İsrail son dönemde Suriye’yi hedef alan saldırılarını artırdı. Son olarak geçen cuma günü İsrail güçleri, Uluslararası Şam Havalimanı’nı vurmuş, faal durumdaki tek pisti ağır hasar alan havalimanında uçuşlar tamamen durdurulmuştu. İsrail basınının iddiasına göre saldırıda, Tahran’dan Şam’a taşınan gelişmiş İran silahları hedef alındı. Havalimanının İran’ın silah sevkiyat üssüne dönüştüğünü iddia eden İsrail medyası, Tel Aviv’in son saldırıyla Esed rejmine, “İran’ın Suriye’deki varlığına izin verir ve silah nakline devam ederseniz, bunun size ve ekonominize zararı büyük olur” mesajı verdiğini duyurdu.

İranlı iki bilim adamı zehirlendi

  • Tahran ve Tel Aviv arasında istihbarat savaşları sürerken, İran’a göre birkaç hafta önce hayatını kaybeden iki bilim adamı, İsrail tarafından zehirlenerek öldürüldü. ABD merkezli New York Times gazetesi, İranlı yetkililerin, İsrail’in, birkaç hafta önce benzer şartlarda ölen jeolog Kamran Aghamolaei ve mühendis Eyüb Entezari’yi hedef aldığından şüphelendiğini yazdı. Gazeteye konuşan İranlı bir yetkili ve hükümete yakın başka bir isim, İran’ın bu iki genç bilim insanının ‘yiyeceklerine zehir katılarak’ öldürüldüğüne inandığını söyledi. İkisi de İran’ın en iyi üniversitelerinden mezun olan Entezari ve Aghamolaei, mayıs sonunda aniden hastalandıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti. Entezari, askeri bir araştırma merkezinde havacılık mühendisi olarak görev yapıyordu. Aghamolaei ise jeologdu. Bilim insanlarının çalışmalarının ayrıntısı ve hükümetle olan bağları belirsizliğini koruyor.
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