İsrail Gazze'de 130 gazeteci öldürdü!

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda evini bombaladığı Kur'an-ı Kerim Radyosu Müdürü Zeyd Ebu Zayid ile Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde İsrailli keskin nişancıların hedef aldığı Kenan Medya Ajansı için çalışan gazeteci Yasir Memduh'un yaşamını yitirdiği ifade edildi.





Sahel Medya Ağı'nda foto muhabiri olarak çalışan Muhammed Raslan Şenyura ile editör Mahmud Müşteha'nın yaklaşık iki ay önce Gazze kentinin Tel el-Heva bölgesinde öldürüldüğü bildirildi.





İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 130'a çıktığı kaydedildi.





Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.





İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.







