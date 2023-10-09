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Dünya

İsrail Gazze'deki El-Yermuk Camisi'ni vurdu

İşgalci İsrail yine dini değerleri hedef aldı. Savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında Gazze'nin batısındaki El-Yermuk Camisi yıkıldı. Böylece İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında vurulan cami sayısı 4'e yükseldi.

10:02 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
El-Yermuk Camisi

El-Yermuk Camisi

İsrail savaş uçakları, El-Yermuk Camisi'ni füzelerle hedef aldı. Bombalanan cami yıkıldı.


Bu yıkımla birlikte İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 4'e yükseldi.


İsrail dün de El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin ve Muhammed el-Habib camilerini vurmuştu.


İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırıları sürüyor.


İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.



'Aksa Tufanı' operasyonu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'de İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıklamıştı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.


İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 91'i çocuk 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin yaralandığını açıklamıştı.


İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.


İsrail basını, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 315 İsraillinin yaralandığını belirtmişti.



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