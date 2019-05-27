Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İsrail geçen ay Kudüste 130dan fazla ihlal gerçekleştirdi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ORTADOĞU

İsrail geçen ay Kudüs'te 130'dan fazla ihlal gerçekleştirdi

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi uluslararası toplumun, yerlerinden edilme amacıyla ağır ihlallere maruz kalan Kudüs ve sakinlerine ilişkin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirti. Ayrıca gözlemevi açıklamasında "İsrail, işgal altındaki Kudüs kentinde bulunan Filistinliler aleyhinde nisan ayında 130'dan fazla ihlal gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv: İsrail işgal güçleri Filistinlilere zor kullanıyor.
Arşiv: İsrail işgal güçleri Filistinlilere zor kullanıyor.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, uluslararası topluma İsrail'in ihlalleri karşısında Kudüs ve bu kadim kentte yaşayanların korunması çağrısında bulundu.

Gözlemevinin yayımladığı raporda, "Uluslararası toplumun, yerlerinden edilme amacıyla ağır ihlallere maruz kalan Kudüs ve sakinlerine ilişkin sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından İsrail politikasının nicelik ve nitelik olarak artığı kaydedilen raporda, bu kararın Kudüs başta olmak üzere Filistinlilere yönelik ihlallerini tırmandırma konusunda İsrail'e yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Raporda, "İsrail, işgal altındaki Kudüs kentinde bulunan Filistinliler aleyhinde nisan ayında 130'dan fazla ihlal gerçekleştirdi." denildi.

İsrail'in Kudüs'te izlediği politikanın öne çıkan özelliğinin ırkçılık olduğuna işaret edilen raporda işgal altındaki bölge sakinlerinin temel haklarının açıkça ihlal edildiği vurgulandı.

Gözlemevi ayrıca, İsrail politikasının, yıkım, topraklarını ele geçirme ve inşa girişimlerini önleme yoluyla Filistinlileri topraklarından tehcir etmeyi amaçladığını kaydetti.

İşgal güçlerinin, yasal bir gerekçe olmaksızın toplu cezalandırma sistemini uyguladığı belirtilen raporda, İsrail makamlarının, idari gözaltı sistemiyle gerçek bir suçlama olmadan şüphelinin tutukluluk dönemini bir yıla kadar uzatabildiği aktarıldı.

Gözlemevi, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğindeki ilgili kurumlardan, "Kudüs'teki durumu yakından takip etmelerini, Filistinlilere yönelik acımasız eylemleri cezalandırmalarını ve işgal altındaki Filistinlilere karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini" istedi.

REKLAM

Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK) 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Başkan Donald Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu. Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı 6 Aralık 2017'den birkaç ay sonra ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği törenle işgal altındaki Kudüs'e taşındı.

Askeri uzmanlar yeni sistemden endişeli: Bakanlık açıklama yapmalı
GÜNDEM
Askeri uzmanlar yeni sistemden endişeli: Bakanlık açıklama yapmalı

Sınırları kim koruyacak?
GÜNDEM
Sınırları kim koruyacak?
Esed İdlibe saldırıyor

Esed İdlib'e saldırıyor

​Saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetti, en az 35 sivil yaralandı.
Orucunu sahilde açtı

Orucunu sahilde açtı

Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla iftar yaptı.
Hükümet düştü

Hükümet düştü

Sebastian Kurz, meclisten güven oyu alamadı.
Kara leke olarak <br>hatırlanmaktadır

Kara leke olarak
hatırlanmaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs mesajı yayımladı.
8 bin bekçi alınacak

8 bin bekçi alınacak

​İçişleri Bakanı Soylu, beklenen rakamı açıkladı.
3 kişi gözaltında

3 kişi gözaltında

Ambulanstaki 3 aylık bebek hayatını kaybetti.
Üvey baba<br>dayağı öldürdü

Üvey baba
dayağı öldürdü

​3 yaşındaki çocuk ağladığı için dayak yemiş.

Eylem planı hazırlanacak

Eylem planı hazırlanacak

​Bakan Kurum'dan İstanbul için önemli açıklama.

Hastane çıkışı<br>intikam kurşunu

Hastane çıkışı
intikam kurşunu

Kaçarken kaza yaptı, aracını yolda bırakıp kaçtı.

Rol mü yapıyor<br>gerçek mi?

Rol mü yapıyor
gerçek mi?

​Anne-babasını siyanürle öldüren genç hastanede.
Ciddi talep var

Ciddi talep var

​2022'nin başlarında açılması hedefleniyor.
Dizel araçlar<br>mahkeme yolunda

Dizel araçlar
mahkeme yolunda

Düşük emisyon bölgesi kararının ardından yeni adım.
F.Bahçelileri heyecanlandırdı

F.Bahçelileri heyecanlandırdı

Dzeko'nun Türkiye'ye geliş sebebi ortaya çıktı.
Polisten 9 kurşun

Polisten 9 kurşun

​Meslektaşıyla tartışıp silahını art arda ateşledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.