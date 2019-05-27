İsrail geçen ay Kudüs'te 130'dan fazla ihlal gerçekleştirdi

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, uluslararası topluma İsrail'in ihlalleri karşısında Kudüs ve bu kadim kentte yaşayanların korunması çağrısında bulundu.

Gözlemevinin yayımladığı raporda, "Uluslararası toplumun, yerlerinden edilme amacıyla ağır ihlallere maruz kalan Kudüs ve sakinlerine ilişkin sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından İsrail politikasının nicelik ve nitelik olarak artığı kaydedilen raporda, bu kararın Kudüs başta olmak üzere Filistinlilere yönelik ihlallerini tırmandırma konusunda İsrail'e yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Raporda, "İsrail, işgal altındaki Kudüs kentinde bulunan Filistinliler aleyhinde nisan ayında 130'dan fazla ihlal gerçekleştirdi." denildi.

İsrail'in Kudüs'te izlediği politikanın öne çıkan özelliğinin ırkçılık olduğuna işaret edilen raporda işgal altındaki bölge sakinlerinin temel haklarının açıkça ihlal edildiği vurgulandı.

Gözlemevi ayrıca, İsrail politikasının, yıkım, topraklarını ele geçirme ve inşa girişimlerini önleme yoluyla Filistinlileri topraklarından tehcir etmeyi amaçladığını kaydetti.

İşgal güçlerinin, yasal bir gerekçe olmaksızın toplu cezalandırma sistemini uyguladığı belirtilen raporda, İsrail makamlarının, idari gözaltı sistemiyle gerçek bir suçlama olmadan şüphelinin tutukluluk dönemini bir yıla kadar uzatabildiği aktarıldı.

Gözlemevi, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğindeki ilgili kurumlardan, "Kudüs'teki durumu yakından takip etmelerini, Filistinlilere yönelik acımasız eylemleri cezalandırmalarını ve işgal altındaki Filistinlilere karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini" istedi.

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Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK) 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Başkan Donald Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu. Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı 6 Aralık 2017'den birkaç ay sonra ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği törenle işgal altındaki Kudüs'e taşındı.

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