Askeri uzmanlar yeni sistemden endişeli: Bakanlık açıklama yapmalı

Yeni askerlik sistemiyle birlikte on binlerce askerin bir anda terhis olacağı gerçeği, kamuoyunda soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Türkiye'nin Suriye, Irak, İran, Doğu Akdeniz, Yunanistan, S-400, F-35, İsrail ve ABD'nin 'Yüzyılın projesi' gibi 'ne olacağı kestirilemeyen' bir sorunlar silsilesiyle karşı karşıya olduğu bu dönemde asker sayısının ciddi bir şekilde azalması 'güvenlik zafiyeti' korkusunun artmasına neden oldu.

Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, atılan adımın çok ciddi eksikliklere neden olabileceği uyarısında bulunarak, "Elbetteki askerlerimizin bayram evlerinde olması sevindirici. Ancak ülkemize karşı tehditler ve ülkemizin yurt içinde ve yurt dışında kendi çıkarları için hedeflediği bazı noktalar var. Asker sayısı azaltılırken, bu hedeflere nasıl ulaşılacağına dair optimal bir planlama yapılması son derece hayati" dedi.

Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel.

ABD bunca yığınağı boşuna yapmıyor

ABD'nin Türkiye'nin tüm çevresine yığınak yaptığını anlatan Erenel, şöyle devam etti:

"Tabi ABD'nin bunca yığına öylesine yaptığını düşünmek biraz saflık olur. Dedeağaç'a yaptıkları çıkarma, PKK-PYD unsurlarına verdikleri silah ve mühimmatlar, Akdeniz'e gönderdikleri savaş gemileri... Bunlar ABD için ciddi bir masraf ve bu masrafı boşuna yapmıyorlar.

Tüm bunlar, ABD'nin bölgede 'maşa' olarak kullanabileceği çok sayıda enstrümanı olduğunu da bize gösteriyor.

Yeni sistemin hudut birliklerinde ciddi sıkıntılara neden olabileceği değerlendiriliyor.

Profesyonel birliklerden bahsediliyor ancak bu birlikler operasyonlarda kullanılıyor. Sınırdaki askerlerin büyük çoğunluğu er ve erbaş sınıfından. Topçu birlikleri, lojistik destekleri, ateş destekleri, diğer geri hizmetlerin büyük çoğunluğu yine erlerden oluşuyor.

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Şimdi siz kışlalardaki 3 tertibi terhis ediyorsunuz. Kalan iki terhisten biri acemi, diğer acemilikten yeni çıkmış. Tabi TSK'nın bu sürecini hem diğer ülkeler hem de terör örgütleri yakından takip ediyor."

MSB kamuoyuna doyurucu bir açıklama yapmalı

FETÖ'nün TSK'ya çok ciddi zarar verdiği bir dönemin ardından silahlı kuvvetlerin yeni yeni toparlanmaya ve ayağa kalkmaya başladığı bir dönemde bu tür bir karar alınmasının farklı sonuçları olabileceğine işaret eden Erenel, şunları söyledi:

"Tabi bizim dikkati çektiğimiz tüm bu konularla ilgili muhakkak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı gerekli çalışmayı yapmıştır diye ümit ediyoruz.

Yeni askerlik sisteminin nasıl işleyeceğine dair tablo.

Yeni sistem açıklandığından bu yana kamuoyunda ciddi soru işaretleri var. Milli Savunma Bakanlığı süreçle ilgili yeni bir açıklama yapmalı ve kafalardaki soru işaretlerini gidermeli."

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