İsrail geride yıkım bıraktı

İşgalci İsrail güçleri, 48 saat ablukaya aldığı, binlerce kişiyi evinden ettiği ve katliam gerçekleştirdiği Cenin Mülteci Kampı’nı tarumar etti. Cenin Vali Yardımcısı Kemal Ebu er-Rub, İsrail’in düzenlediği saldırılarda, kamptaki evlerin yüzde 80’inin zarar gördüğünü açıkladı. Saldırıları “barbarca” olarak nitelendiren Ebu er-Rub, Evler ve yapılardaki hasarın yanı sıra onlarca aracın da tamamen veya kısmen zarar gördüğünü kaydetti. Önceki gün yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin saldırılarla eş zamanlı olarak buldozerleri kampa soktuğunu, yolları, alt yapı sistemlerini, su şebekelerini, elektrik ve telefon hatlarını yok ettiğini duyurmuştu.

Saldırılar sonucu 3 binden fazla Filistinli kampı terk etti. İsrail’in hem hava saldırıları ile hem de buldozerlerle kamptaki evleri de yerle bir ettiği kaydedildi. Ablukaya son veren ve kamptan çekilen İsrail güçleri ise tehdit dolu açıklamalarda bulundu. El Cezire’nin haberine göre, 4’ü çocuk 12 kişinin şehit edildiği olayları “ezici bir başarı” olarak lanse eden İsrail yetkililerinin, “Henüz bitmedi geri geleceğiz” dediği öğrenildi. Habere göre İsrail katliamın yanı sıra düzinelerce kişiyi tutukladı. Diğer yandan Cenin kuşatması sırasında bir İsrail askerinin öldüğü açıklanmıştı. Öldürülen İsrail askerinin radikal Yahudi bir yerleşimci olduğu ortaya çıktı. Gelişme “İsrail baskında Yahudi yerleşimcileri mi kullandı” sorusunu gündeme geldi.