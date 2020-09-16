İsrail ile normalleşme: Filistin'den açıklama Filistin Yönetimi: Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak Filistin yönetimi ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde imzalanan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmasına ilişkin "Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak" açıklamasında bulundu. Açıklamada ayrıca, "Asıl sorun İsrail işgal yönetimiyle anlaşmaları imzalayan ülkeler arasında değil, işgal altında acı çeken Filistin halkı arasındadır" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi 16 Eylül 2020, 00:01 Son Güncelleme: 16 Eylül 2020, 00:35 AA