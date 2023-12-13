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Dünya

İsrail izole edilmeli

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) İsrail’in 7 Ekim sonrası Gazze ve Batı Şeria’da sivillere yönelik soykırıma varan katliamlarını inceleyen “Gazze Raporu-2023 İnsanlığın Gözü Önünde Yaşanan Soykırım” başlıklı raporunu yayınlandı.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 03:17 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Raporda, insani yardım koridorlarının acilen açılması ve yardımların bölgeye ulaştırılması, asgari yaşam koşullarının derhal oluşturulması çağrısı yapılarak, ateşkese ve sonra da kalıcı çözüme zorlamak için Müslüman dünyanın, İsrail’i izole etmesi, cezalandırması ve ambargoya tabi tutması gerektiği belirtildi.

FİLİSTİN’E DESTEK VERENLERE “CADI AVI”

Raporda uluslararası kamuoyunun tepkisizliği, İsrail zulmüne verilen açık destekler ve Filistin’e destek verenler için başlatılan “cadı avı” şeklindeki baskılar da ele alındı. Raporda, insani yardım koridorlarının acilen açılması ve yardımların bölgeye ulaştırılması, asgari yaşam koşullarının derhal oluşturulması çağrısı yapılarak, ateşkese ve sonra da kalıcı çözüme zorlamak için Müslüman dünyanın, İsrail’i izole etmesi ve ambargoya tabi tutması gerektiğinin altı çizildi.



#İsrail
#Filistin
#İnsan hakları
2 saat önce
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