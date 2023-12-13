İsrail izole edilmeli

Raporda, insani yardım koridorlarının acilen açılması ve yardımların bölgeye ulaştırılması, asgari yaşam koşullarının derhal oluşturulması çağrısı yapılarak, ateşkese ve sonra da kalıcı çözüme zorlamak için Müslüman dünyanın, İsrail’i izole etmesi, cezalandırması ve ambargoya tabi tutması gerektiği belirtildi.

Raporda uluslararası kamuoyunun tepkisizliği, İsrail zulmüne verilen açık destekler ve Filistin’e destek verenler için başlatılan “cadı avı” şeklindeki baskılar da ele alındı. Raporda, insani yardım koridorlarının acilen açılması ve yardımların bölgeye ulaştırılması, asgari yaşam koşullarının derhal oluşturulması çağrısı yapılarak, ateşkese ve sonra da kalıcı çözüme zorlamak için Müslüman dünyanın, İsrail’i izole etmesi ve ambargoya tabi tutması gerektiğinin altı çizildi.