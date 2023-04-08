İsrail kaos istiyor

Mescid-i Aksa’daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale eden İsrail, dün sabah saatlerinde de Gazze ve Lübnan’ın güneyini bombaladı. Gazze’yi savaş uçakları ve SİHA’larla bombardımana tutan İsrail, Filistinli direniş gruplarına ait bazı askeri noktaları hedef aldığını savundu. Kentin doğusundaki bir askeri nokta da birkaç füzeyle hedef alındı.

ÇOCUK HASTANESİ HASAR GÖRDÜ

Bombardımanda ölen ya da yaralanan bilgisine yer verilmezken çevredeki ev ve arazilerde hasar oluştu. İsrail ordu sözcülüğü tarafından Gazze’nin Beyt Hanun ve Han Yunis bölgelerinde 2021’de İsrail ordusu tarafından vurulan iki tünelin yeniden hedef alındığı ve etkisiz hale getirildiği paylaşıldı. Ayrıca, abluka altındaki Gazze şeridindeki Hamas’a ait kuzey ve merkezdeki iki silah deposunu vurulduğu belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırısı sonucu Gazze’deki çocuk hastanesinde hasar oluştuğunu açıkladı.

NETANYAHU TEHDİT ETTİ

Lübnan’ın güneyinden İsrail’e bir dizi roket atılması üzerine ülkedeki ırkçı koalisyonun başbakanı Binyamin Netanyahu’nun başkanlığında güvenlik kabinesi toplantısı yapılmıştı. Toplantı sürerken Gazze, bittikten sonra ise Lübnan’ın güneyi İsrail tarafından bombalandı. Netanyahu, toplantının ardından, “İsrail’in bu gece ve gelecekteki karşılığı düşmanlarına ağır bedel ödetecek” dedi.

GÜÇLÜ BİR YANIT VERİLECEK

Gazze’deki Filistinli direniş grupları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısına güçlü bir şekilde cevap vereceklerini duyurdu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de İsrail’i, Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırısında ısrar etmemesi konusunda uyardı. Heniyye, uluslararası toplumu, İslam İşbirliği Teşkilatı’nı (İİT) ve Arap Birliği’ni sorumluluklarını üstlenmeye ve Kudüs’ü Yahudileştirmeden kurtarmak ve Mescid-i Aksa’yı savunmak için acilen harekete geçmeye çağırdı. Lübnan da saldırı sebebiyle İsrail hakkında BMGK nezdinde şikayette bulunacağını açıkladı.

TEL AVİV’DE SIĞINAKLAR AÇILDI

Hava saldırılarının hemen ardından Gazze’den İsrail’e karşı roket saldırıları düzenlendi. Fırlatılan yedi roketin hepsinin havada imha edildiği kaydedilirken, saldırılarda can kaybı yaşanmadı. Roketlerin hedefindeki Siderot, İbim, Niram, Karmia ve HaAssara’da saldırılara karşı uyarı sirenleri çalındı. Hamas, “İşgalin Gazze’ye yönelik saldırılarına karşılık, hava savunma sistemleri ve roketlerle karşılık veriyoruz.” açıklamasını yaptı. İsrail basını, Gazze’den yapılacak saldırı ihtimaline karşı başkent Tel Aviv’de sığınakların açıldığını aktardı. Öte yandan İsrail, önceki gece Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine fırlatılan 34 roketin 25’inin imha edildiğini, bir İsraillinin hafif yaralandığını açıkladı.

SABAH NAMAZINDA DA COP!

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa’ya giden gruba Hutta Kapısı’nda coplarla müdahale etti. İsrail polisinin gruba müdahalesinin ardından arbede yaşandığı görüldü. Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kuzeyinde bir araçtan açılan ateşle bir İsrailli yaralandı. Çevredeki İsrail askerlerinin ateş açılan araca silahla karşılık verdiği belirtildi.

İsrailliler: Sorumlusu bizim hükümet

qLübnan’dan İsrail’in kuzeyine düzenlenen roketli saldırıların ardından bölgede gergin bekleyiş sürüyor. Lübnan’dan onlarca roketin fırlatıldığı İsrail’in kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayanlar, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Gazze saldırılarıyla gerilimi tırmandırmasının ardından yeni saldırıların tedirginliğini yaşıyor. Bölgedeki yerel bir temizlik şirketinde yetkili olarak çalışan Yamid Dehan (38), sınır bölgesinde yaşamanın kendilerinde sürekli bir tedirginlik oluşturduğunu ifade etti.

HER AN KORKU İÇİNDEYİZ

"Bu şekilde yaşamak istemediklerini, sükunet istediklerini" dile getiren İsrailli kadın, artan gerilim ve şiddetten Tel Aviv yönetimini sorumlu tuttu. Dehan, "Batı Kudüs’teki (İsrail) hükümet bu sorunu yaratıyor, biz değil. Onlar kışkırtıyor savaşı." diye konuştu. Bölge sakini, reklamcılık sektöründe çalışan Şeli Dadya (35) da yeni saldırıların meydana gelmesinden korktuklarını, sınır bölgesinde yaşayanlar olarak her an bir saldırı endişesi içinde olduklarını kaydetti.

Batı Şeria’da 2 ölü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki yerleşimci öldü, biri de ağır yaralandı. İsrail ordusu, Ürdün Vadisi'ndeki yasa dışı Hamra Yahudi yerleşim yeri yakınlarında bir araca silahlı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, ordu birliklerinin çevrede arama çalışmaları başlattığı belirtildi. Filistin kaynakları, saldırıya uğrayanların Yahudi yerleşimciler olduğunu bildirdi.



