İsrail katilleri tek tek bırakıyor

İşgalci güç İsrail’de mahkeme, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldüren yerleşimci Yahudi teröristi emniyet güçlerinin itirazına rağmen ev hapsinde olma koşuluyla serbest bıraktı. İsrail basınında çıkan haberde, 19 yaşındaki Filistinli Kusay Cemal Matan'ı Ramallah şehrinin Burka Köyü’nde öldüren Yehiel Indore, olayın diğer zanlısı Elisha Yered gibi hapis cezası almazken, İsrail polisi salı günü iki Filistinliyi yerleşimci teröristlere taş atmak suçuyla tutukladı. Kararın, İsrail’de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in katil yerleşimcileri “kahraman” ilan etmesinden sonra gelmesi dikkat çekti. Polis, Indore’yle beraber, geçmişte Ben-Gvir’in partisinden bir milletvekilinin sözcülüğünü yapan Yered’in de tekrar tutuklanması için yargıya başvurmuş, ancak talebi reddedilmişti. Yerleşimci teröristlere yargı ve siyaset tarafından koruma kalkanı sağlanması İsrail basınının da dikkatini çekmiş, geçtiğimiz günlerde Haaretz gazetesi ülkede bazı aşırı sağcı siyasetçiler tarafından kollanan bir “Organize Yahudi Terörü” yaşandığını ifade etmişti.

Yehiel Indore

İfade vermeyi reddetti

Matan’ı öldüren silahı ateşleyen Indore’nin, pazartesi günü yapılan sorgusunda sessiz kaldığı bildirildi. Zanlının ayrıca atılan taşlarla yaralandığı için sağlık durumunu gerekçe göstererek avukatıyla görüştükten sonra polisin olay yerine tekrar gitme talebinin reddettiği kaydedildi. Olayda atılan bir taşın yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanan Indore, gözaltında kaldığı sürenin önemli bir kısmını da hastanede geçirmiş oldu. Indore’yi hastanede İsrail siyasetinden üst düzey isimler ziyaret etmişti.

Yargı polisi dinlemedi

Salı günü Indore’nin tutukluluk süresinin uzatılması yönünde talep yapan polis temsilcisi ise Burka’daki olayların ve Matan’ın öldürülmesinin Indore’nin yaralanması ile başlamadığını kaydetti. Nefsi müdafaa iddiasında bulunan Indore’nin çoğu aşırı sağ gruplara mensup avukatları ise, müvekkillerinin “fiziksel ve ruhsal durumu sebebiyle” tutuklu kalmaması gerektiğini savundu. İsrail polisi, Indore’nin kasten ve yanlışlıkla öldürmek suçuyla tutuklu yargılanması gerektiğini belirtiyordu. Kolluk kuvvetleri, olayın diğer faili Yered'in de yeniden tutuklanması ve gözaltında tutulması için temyize başvursa da bu talep Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi. İsrail basınına göre eski polis yetkilileri, Ben-Gvir'in, Indore'ye onur madalyası verilmesi gerektiğini söylemesi ve polisten "soruşturmayı hızlandırmasını" talep ederek soruşturmaya müdahale ettiğini de kaydetti.

Katiller dışarı, Filistinliler içeri

Öte yandan Salı günü erken saatlerde Burka köyüne baskın yapan polis, biri çocuk iki Filistinliyi arbede sırasında taş attıkları şüphesiyle tutukladı. Tutuklanan Filistinlilerin Indore'nin yaralanmasından sorumlu olup olmadıkları ise belirsizliğini koruyor.

İşgalci Nablus'ta 11 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde 11 Filistinliyi yaraladı. Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde Nablus'un doğusundaki mahalleler ve Balata Mülteci Kampı'nda 11 Filistinlinin gerçek ve kauçuk kaplı mermilerle yaralandığı belirtildi. Bölgedeki onlarca kişinin de İsrail güçlerinin attığı gazdan etkilendiği kaydedildi. İsrail güçleri, dini ritüeller gerçekleştirmek isteyen Yahudi yerleşimcilere koruma sağlamak için Nablus'un doğusundaki "Yusuf Makamı" olarak bilinen yere baskın düzenlemişti.











