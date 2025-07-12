İsrail katliama doymuyor: Sabahtan bu yana Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 90 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde Filistinlilere ait evleri, çadırları ve sivillerin toplandığı alanları hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Gazze İslam Üniversitesi yakınlarındaki yerinden edilen kişilerin sığındığı bir binayı hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir evin hedef alındığı İsrail saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir apartman dairesini hedef aldığı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in Rimal Mahallesi'nde de bir evi hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kentine düzenlediği iki hava saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan, kentin doğusundaki bir dairenin hedef alındığı saldırıda Filistinli 2 kadın yaşamını yitirdi.

Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi çevresinde ise yerinden edilen sivillerin kaldığı bir çadırın İsrail tarafından vurulması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Hüseyniye bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda bir kız çocuğu yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara İsrail savaş uçağıyla düzenlenen saldırıda, aralarında bir kadın ve çocukların da bulunduğu 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampında sivillerin toplandığı bir alana insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen 2 saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya en-Nezle kasabasında Ebu Verde ve Sadallah ailelerine ait evleri hedef alan hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde Yasin ailenin evine düzenlenen hava saldırısında da 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İnsani yardım bekleyenlere yönelik saldırılarda da Sudaniyye bölgesinde 2, Refah'ın batısında da 21 olmak üzere toplam 23 kişi öldü, 50'yi aşkın Filistinli de yaralandı.







