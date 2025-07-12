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Gazze'de can kaybı 57 bin 882'ye çıktı

Gazze'de can kaybı 57 bin 882'ye çıktı

14:5512/07/2025, Cumartesi
AA
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Gazze'de soykırım sürüyor.
Gazze'de soykırım sürüyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 57 bin 882'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.


Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere hayatını kaybeden 59 Filistinli ve 208 yaralının getirildiği kaydedildi.


İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 311 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 26 bin 54 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 57 bin 882'ye, yaralıların sayısının da 138 bin 95'e yükseldiği bildirildi.


Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.


Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 809'a, yaralıların sayısı da 5 bin 249'a çıktı.




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