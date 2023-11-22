İsrail kendi askerini de vurdu

Terör devleti İsrail’in Filistin toprağı Gazze’de katliamları sürüyor. İşgalci güç, Gazze’nin tek çocuk kanser biriminin bulunduğu El Rantisi Çocuk Hastanesi, 10 Kasım günü İsrail’in baskın ve tehditleri sonucu tahliye edilmişti. İsrailli yetkililer, El Rantisi Hastanesi’nde Hamas’ın altyapısının kanıtı olduğuna dair görüntüler servis etmiş, patlayıcılar ve intihar yeleklerinin olduğu yalanını paylaşmış, bununla da yetinmeyerek, hastane duvarında asılan takvimi rehinelerin listesi olarak paylaşmıştı. İşgalci gücün zorla boşalttığı hastaneyi daha sonra askeri karargaha çevirdiği ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın Filistinli kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre, İzzettin el Kassam Tugayları’nın ise El Rantisi Hastanesi’ni işgal eden ve karargah kuran İsrail’i tuzağa çektiği öğrenildi.

25 kişilik özel kuvvet bastı

Kassam Tugayları 19 Kasım’da askeri üsse dönüştürülen hastaneye 25 kişilik özel bir kuvvetle baskın yaptı. Elit kuvvet olarak bilinen ekibin baskını sonucu onlarca İsrail askerinin öldüğü belirtildi. Özel tim, hastaneye destek kuvvet olarak gelen bir tankın ve zırhlı personel taşıyıcını da imha ettikleri öğrenildi. Zırhlı personel taşıyıcıda sadece 4 İsrail askerinin olduğu ve hepsinin öldüğü belirtildi.

45 gün sonra en fazla kayıp

Hastanenin yanında yer alan bir okula da giren özel kuvvetler, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu çok sayıda İsrail askerini etkisiz hale getirdi. İsrail’in yaşadığı bu baskındaki kaybın 7 Ekim’de yaşadığı kadar büyük bir kayıp olduğu iddia edildi. İki noktaya yapılan baskınlarda ise özel ekipten bir komandonun şehit olduğu öğrenildi. İşgalci güç ise yediği baskının ardından karargah kurduğu El Rantisi’nden geri çekilmek zorunda kaldı.

Kendi askerlerini vurdu

Baskının şokunu atlatamayan İsrailli askerler hava desteği istedi. Çatışma bölgesine gelen helikopter ve savaş uçakları aşağıda kendi askerlerinin varlığını bilmesine rağmen Hamas savaşçılarının olduğu gerekçesiyle bölgeyi bombaladığı iddia edildi. Olay, “İşgalci güç Hannibal protokolünü mü uyguladı?” sorusuna sebep oldu.

Savaş pilotundan

“Hannibal Protokolü” çıkışı

İsrailli savaş pilotu Yarbay Nof Erez, 7 Ekim’de Hamas’ın saldırısında, İsrailli sivillerin esir olarak Gazze’ye götürülmelerini önlemek için ordunun, esirleri de öldürmeyi öngören “Hannibal Protokolü”nü bir noktada uyguladığının anlaşıldığını söylemişti. Konuya ilişkin Haaretz gazetesine konuşan İsrailli savaş pilotu Yarbay Erez, 7 Ekim’de Hamas’ın saldırısına müdahale eden İsrail güçlerinin esir alınma riski olan İsraillilerin öldürülmesini öngören “Hannibal Protokolü”nü uygulamış olabileceğine dikkati çekmişti.







