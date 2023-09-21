İsrail ordusunun eğitim üssünden çalınan tank hurdalıkta bulundu

İsrail polisinden dün yapılan açıklamada, “Savunma Bakanlığı'ndan Eliakim Kavşağı yakınlarındaki bir IDF eğitim üssünden çalınan bir tankla ilgili ihbar alındı. İhbar üzerine polis memurları arama çalışmalarına başladı ve kısa bir süre sonra tankı Nesher bölgesindeki bir hurdalıkta buldu. Yapılan ön incelemeler tankın çalışır durumda olmadığını göstermektedir” denildi. İsrail Savunma Bakanlığı ve İsrail Polisi, olayla ilgili ortak soruşturma yürütüyor.