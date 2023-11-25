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Dünya

İsrail polisi evlerini bastı

Filistinli mahkumlar, sevincini zafer işareti yaparak gösterdi. İsrail ise ilk günden bazı mahkumların evine baskın düzenledi.

04:00 - 25/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 02:00 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Batı Şeria’da yaşanan buruk mutluluğu terör devleti İsrail askerleri gölgelemeye çalıştı. İsrail’in Filistinli esir kadınlar Amani Haşim ve Zeyna Abdu’nun Doğu Kudüs’teki evlerine baskın düzenlediği ve Zeyna’nın ailesini herhangi bir basın görüşmesi yapmamaları konusunda uyardığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Filistinli esir kadınlar Haşim ve Abdu’nun Doğu Kudüs’teki evlerine baskın düzenlediği ve Zeyna’nın ailesini herhangi bir basın görüşmesi yapmamaları konusunda uyardığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail güçlerinin bu sabah itibarıyla kadın esirlerin Doğu Kudüs’teki aile üyelerini Meskubiyye’deki soruşturma odalarına çağırdığı, telefonlarına el koyduğu ve orada tutuldukları kaydedildi.



#İsrail
#Batı Şeria
#Filistin
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