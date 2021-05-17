İsrail protesto edildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladılar

Terör devleti İsrail’in Gazze ve Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırılarının “İsrail kendini savunuyor” diyerek desteklendiği Almanya’da, işgalci İsrail’e yönelik tepkilerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sorumlu tutuldu.

"ERDOĞAN KISMEN SORUMLU"

Bavyera eyaletinin İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Almanya’da gerçekleşen protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kısmen sorumlu olduğunu söyledi.

"ALMAN SOKAKLARINA YAYMAK İSTİYORLAR"

Deutsche Welle’nin haberine göre, Alman Bild gazetesine konuşan Herrmann, “Şu anda yaşadıklarımız ağırlıklı olarak aşırı sağcılar değil, daha ziyade, kısmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğerlerinin gaddar konuşmalarıyla kışkırtılan ve bu çatışmaların Alman sokaklarına yayılması gerektiğine inanan Müslüman kökenli kişiler” dedi.

İSRAİL'İ PROTESTO ETMEK SUÇ!

Herrmann, İsrail bayrağının yakılması ve İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarını protesto etmenin Yahudi düşmanlığını yaydığını ve suç olduğunu savundu.

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