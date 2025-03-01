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İsrail Ramazan'ın ilk günü Şam'ı bombaladı

İsrail Ramazan'ın ilk günü Şam'ı bombaladı

23:111/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu
İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Terör devleti İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynakların raporlarına göre; hava saldırısı, Şam'ın Mezzeh bölgesine gerçekleştirildi. Şehrin üç ayrı noktasında yükselen dumanlar gözlemlendi.

Terör devleti İsrail'in savaş uçakları,
gece saat 23.00 dolaylarında Suriye'nin başkenti
Şam'a hava saldırısı düzenledi.
Bölgeden aktarılan bilgilere göre, Şam'ın Mezzeh bölgesine gerçekleştirilen
saldırıda üç ayrı nokta vuruldu.
İsrail ordusu tarafından hedef alınan bölgelerin askeri depolar olduğu
iddia ediliyor.
İşgal ordusu, Müslümanları
özellikle bayramlarda ve Ramazan ayında
daha çok hedef alıyor.
#Suriye
#İsrail
#Şam
#Hava Saldırısı

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