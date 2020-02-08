İsrail Rus yolcu uçağını kalkan yaptı

İsrail savaş uçakları, Suriye’ye yönelik saldırılarında Rus yolcu uçaklarını ve diğer hava araçlarını kendisi için bir kalkan olarak kullanmaya devam ediyor. Son olarak önceki gün, Şam’daki bazı noktalara saldırı düzenleyen İsrail hava kuvvetlerinin, bir Rus yolcu uçağını, Esed rejimine ait hava savunma sistemlerinden korunmak amacıyla kalkan olarak kullandığı ortaya çıktı. Esed rejimi hava savunma sistemlerinin Rus yolcu uçağını kıl payıyla ıskaladığı ve uçağın Suriye’de Rusya kontrolündeki Hmeymim hava üssüne acilen indiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamayla, İsrail’in Suriye’deki hava saldırıları nedeniyle bir yolcu uçağının tehlikeye girdiğini ve Hmeymim Üssü’ne zorunlu indiğini bildirdi.

İsrail uçağı

ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının 6 Şubat gecesi Şam’a hava saldırısı gerçekleştirdiklerini belirtti. Şam havalimanı yakınlarına yapılan saldırılarda, 172 kişiyi taşıyan Airbus-320 model yolcu uçağının da tehlikeye girdiğini anlatan Konaşenkov, “İsrail’in saldırıları nedeniyle yolcu uçağı Hmeymim Üssü’ne zorunlu indi” dedi. İsrail’in saldırılarını Suriye hava sahasına girmeden gerçekleştirdiğini aktaran Konaşenkov, “İsrail ordusunun, Suriye füzelerini engellemek için yolcu uçaklarını kalkan olarak kullanması İsrail Hava Kuvvetleri’nin yaygın bir uygulaması haline geldi.” diye konuştu. İsrail’in Suriye’deki Rus varlığını hiçe sayarak saldırılar gerçekleştirmesi dikkat çekiyor.

REKLAM

Düşmanca davranış

Eylül 2018’de, İsrail savaş uçakları, İl-20 tipi Rus askeri uçağını, Suriye hava sahasında kalkan olarak kullanmıştı. İsrail uçaklarını hedef alan Esed rejimine ait bir S-200 füzesinin Rus uçağını vurması sonucu 14 Rus askeri hayatını kaybetmişti. Rus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrailli pilotların uçağı Suriye hava savunma sisteminin bulunduğu bölgeye sürükleyip kalkan olarak kullandığı iddia edilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ölümcül olayın ardından “İsrail tarafından yapılan bu provokasyonu düşmanca olarak nitelendiriyoruz.” ifadelerini kullanmıştı. Ölümlü kazanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Rusya lideri Vladimir Putin pek çok kez bir araya geldi. Görüşmelerde Netanyahu, Putin’den istediğini almayı başardı.