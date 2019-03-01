Dünya İsrail savaş suçu işledi
ORTADOĞU

İsrail savaş suçu işledi

Birleşmiş Milletler 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, İsrail’in “Büyük Dönüş Yürüyüşü”ne yönelik saldırılarının “savaş ve insanlığa karşı suçlar” kapsamına girebileceğini duyurdu. Komisyon, 189 Filistinliyi katledip 3 bin kişiyi yaralayan İsrail askerleri için acil soruşturma istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalci İsrail Gazze'yi bombalıyor. (Arşiv)
İşgalci İsrail Gazze'yi bombalıyor. (Arşiv)

Birleşmiş Milletler (BM) 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin kabul etmesiyle Gazze’deki olayları araştırmak için geçen yıl mayısta kurulan Komisyon’un raporu, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. 30 Mart’tan 31 Aralık 2019’a kadarki dönemi içeren raporda, “İsrail’in geçen yıl Gazze’deki Filistinlilere yönelik ihlalleri savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebilir” ifadeleri kullanılırken, “Filistinli sivillere kasten ateş açarak, 189’unu öldüren İsrail askerleri için acil soruşturma başlatılmalı” denildi.

BM raporunda, İsrail askerlerinin kasten ateş açarak 189 Filistinliyi öldürdüğü vurgulandı.

GERÇEK MERMİYLE VURDULAR

Raporda, öldürülen Filistinlilerin 183’ünün gerçek mermilerle yaşamını yitirdiği, yine 6 bin 106 Filistinlinin de gerçek mermilerle yaraladığına dikkat çekildi. Öldürülen ve yaralanan sivillerin çoğunun İsrail güvenlik güçleri için “Yakın bir tehdit” oluşturmadığı vurgulanan raporda, ayrıca 3 bin 98 Filistinli sivilin de şarapnel parçaları, plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla yaralandığı kaydedildi. BM Soruşturma Komisyonu’nun hazırladığı rapor, 18 Mart’ta İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde devam eden İnsan Hakları Konseyi’nin 40’ıncı oturumuna sunulacak.

  • Türkiye’ye teşekkür
  • Raporda, Komisyonun çalışmalarının bir kısmının İstanbul’da yapıldığı belirtilerek, Türkiye’ye duyulan minnettarlık ifade edildi. İsrail makamlarının ise Komisyonun işgal altındaki Filistin topraklarına erişim izni ve gösterilere ilişkin ısrarlı bilgi taleplerine cevap vermediğinin altı çizildi.

İsrail Hıdır Adnan'ı yeniden gözaltına aldı
DÜNYA
İsrail Hıdır Adnan'ı yeniden gözaltına aldı
İstanbula 3 yeni otogar

İstanbula 3 yeni otogar

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız.
Yeni parola: Mavi Vatan

Yeni parola: Mavi Vatan

​Türkiye hak ve menfaatlerini sonuna kadar kullanacak.
ABDye Venezuela vetosu

ABDye Venezuela vetosu

ABD'nin Venezuela tasarısı BMGK'de veto edildi.
ABDninbahanesi kalmadı

ABDninbahanesi kalmadı

ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması.
Krizi Türkiye çözer

Krizi Türkiye çözer

​Pakistan, Erdoğan'dan arabulucu olmasını istedi.

Ev sahipleri dikkat

Ev sahipleri dikkat

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren beyan dönemi yarın başlayacak.

Yakalandı

Yakalandı

​Ambulansa yol vermeyen magandaya ceza kesildi.
Sabah ezanı saatleri değişti

Sabah ezanı saatleri değişti

​Yarından itibaren eski döneme dönülecek.
Şifası yok

Şifası yok

Doktorlar küçük çocuğun ellerini tedavi edemiyor.
Tesadüf değil

Tesadüf değil

Erdoğan, son 6 yılda yaşananlara vurgu yaptı.
15 yıl sonra yeniden

15 yıl sonra yeniden

Şenol Güneş Milli Takım'la 4 yıllık anlaşma imzaladı.
Kırgızistandan FETÖ kararı

Kırgızistandan FETÖ kararı

​Kaynak Holding varlıklarını TMSF'ye devretti.
Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem

Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem

Kushner'ın Ankara ziyareti yeni bir sayfa açabilir.
Hedefimizi tutturacağız

Hedefimizi tutturacağız

​Bakan Albayrak: Bu yönde net sinyaller alıyoruz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.