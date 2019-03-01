İsrail savaş suçu işledi

Birleşmiş Milletler (BM) 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin kabul etmesiyle Gazze’deki olayları araştırmak için geçen yıl mayısta kurulan Komisyon’un raporu, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. 30 Mart’tan 31 Aralık 2019’a kadarki dönemi içeren raporda, “İsrail’in geçen yıl Gazze’deki Filistinlilere yönelik ihlalleri savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebilir” ifadeleri kullanılırken, “Filistinli sivillere kasten ateş açarak, 189’unu öldüren İsrail askerleri için acil soruşturma başlatılmalı” denildi.

BM raporunda, İsrail askerlerinin kasten ateş açarak 189 Filistinliyi öldürdüğü vurgulandı.

GERÇEK MERMİYLE VURDULAR

Raporda, öldürülen Filistinlilerin 183’ünün gerçek mermilerle yaşamını yitirdiği, yine 6 bin 106 Filistinlinin de gerçek mermilerle yaraladığına dikkat çekildi. Öldürülen ve yaralanan sivillerin çoğunun İsrail güvenlik güçleri için “Yakın bir tehdit” oluşturmadığı vurgulanan raporda, ayrıca 3 bin 98 Filistinli sivilin de şarapnel parçaları, plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla yaralandığı kaydedildi. BM Soruşturma Komisyonu’nun hazırladığı rapor, 18 Mart’ta İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde devam eden İnsan Hakları Konseyi’nin 40’ıncı oturumuna sunulacak.

Türkiye’ye teşekkür

Raporda, Komisyonun çalışmalarının bir kısmının İstanbul’da yapıldığı belirtilerek, Türkiye’ye duyulan minnettarlık ifade edildi. İsrail makamlarının ise Komisyonun işgal altındaki Filistin topraklarına erişim izni ve gösterilere ilişkin ısrarlı bilgi taleplerine cevap vermediğinin altı çizildi.