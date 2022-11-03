Dünya İsrail seçimlerinde Netanyahu zaferi kesinleşti
ORTADOĞU

İsrail seçimlerinde Netanyahu zaferi kesinleşti

İsrail'de oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından, ülkenin en uzun süreli başbakanlık yapan ismi Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili gönderiyor. Mecliste çoğunluğu elde eden Netanyahu'nun zaferi kesinleşti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrail seçimlerinde Netanyahu zaferi kesinleşti
Binyamin Netanyahu.

Yaklaşık 6,7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İsrail'de 1 Kasım'da gerçekleştirilen genel seçimlerde oy sayım işlemi tamamlandı. Seçimlere katılım oranı yüzde 71,3 olarak açıklandı.

  • Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 64 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti.

İsrail Merkez Seçim Komitesinin açıkladığı resmi sonuçlara göre Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi 32 milletvekili çıkardı. Sonuçların açıklanmasının ardından Netanyahu, sosyal medya hesabından İsrail bayrakları paylaştı.

Netanyahu'nun rakibi Başbakan Yair Lapid'in lideri olduğu "Gelecek Var" ise 24 sandalyeyle ikinci parti oldu.

Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 14 milletvekiliyle seçimi üçüncü bitirdi. Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemiyle eleştirilen Dini Siyonizm Partisi, bir önceki seçimlere göre milletvekili sayısını iki katına çıkardı.

Netanyahu'nun müttefiki, Ultra Ortodoks partilerden Şas 11, Birleşik Tevrat Partisi de 7 milletvekili kazandı.

Lapid liderliğindeki blok 51'de kaldı

Buna karşın Lapid liderliğindeki "Değişim Koalisyonu" isimli blokta Benny Gantz'ın öncülüğündeki Ulusal Birlik Partisi seçimleri dördüncü sırada tamamlayarak, Meclise 12 milletvekili gönderdi.

Lapid blokundaki İsrail Evimiz 6, İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Liste 5 milletvekili çıkardı. İşçi Partisi de 4 milletvekiliyle Meclise girdi.

Lapid liderliğindeki Değişim Koalisyonu'nda yer alan partiler toplamda 51 sandalyede kaldı.

İki blokta da yer almayı reddeden İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Ortak Liste de Mecliste 5 sandalye elde etti.

Lapid koalisyonunda yer alan sol parti Meretz ise barajın altında kaldı. Arap partisi Balad (Tecemmu) ile Netanyahu karşıtı blokta yer alan sağcı siyasetçi Ayalet Şaked'in Yahudi Evi Partisi de seçim barajını geçemedi.

Basına yansıyan bilgilere göre seçim yarışına giren partilerin baraj altında kalması seçim sonuçlarında Netanyahu blokuna katkı sağladı.

İşgalci İsrail Kudüs yakınlarında bir Filistinliyi şehit etti
DÜNYA
İşgalci İsrail Kudüs yakınlarında bir Filistinliyi şehit etti

Netanyahu geri döndü: Nasıl gitti nasıl geldi?
DÜNYA
Netanyahu geri döndü: Nasıl gitti nasıl geldi?
Trabzonspor Konferans Liginde

Trabzonspor Konferans Ligi'nde

​Fırtına, son maçında Ferencvaros'u 1-0 mağlup etti.
Maç başladı

Maç başladı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'e konuk oluyor.
İbrahim Kalın tahıl koridoru diplomasisinin detaylarını anlattı: Tüm dünya Ankarayı arıyor

Avrupa'nın en talihsiz takımı

Avrupa'nın en talihsiz takımı

​Aynı puanı almalarına rağmen veda ettiler.

Avrupa Ligi <br>tarihine geçti

Avrupa Ligi
tarihine geçti

Unutulmayacak istatistik.

Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü.

Avukat Aryen Turan gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.