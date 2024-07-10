İsrail sivil katliama devam ediyor: Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk 8 Filistinli öldü

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da olduğu en az 16 Filistinliyi daha gözaltına aldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 600'e yükseldiği kaydedildi.