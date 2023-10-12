İsrail sivillere silah dağıtıyor: Şoke eden görüntüler servis edildi

Güneyde alevlenen İsrail-Hamas savaşının İran'ın desteklediği Hizbullah'ın kuzeyde ortaya çıkardığı tehdit nedeniyle daha da alevlendi.

Kuzeyde yeni bir cephe açılmasını istemeyen İsrail sınıra yığınak yapmanın yanı sıra sivillere silah dağıtımına başladı.









İsrail-Lübnan sınırında bulunan bin 134 nüfuslu HaShahar yerleşim yerinde yaşanan bu 'tehlikeli hamle' Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP) tarafından görüntülenerek dünyaya servis edildi.

Silah taşıma ruhsatı olanlar sıraya girerek imza karşılığında silah, tüfek, kask, mermilerini teslim aldı.

Ayrıca verilen silahlarla atış talimi de yapıldı.

Lübnan-İsrail sınırında neler oluyor?

Hamas'ın Gazze'den İsrail'in içlerine kadar sızdığı 7 Ekim baskınından neredeyse 24 saat sonra, kuzey cephesinde patlamalar duyuldu. Patlama seslerinin duyulduğu adres, İsrail, Lübnan ve Suriye'nin hak iddia ettiği ve her üç ülkenin kesişme noktasında bulunan Dov Dağı'ydı.

8 Ekim tarihindeki ilk temasın ardından 9 Ekim Pazartesi günü Lübnan-İsrail sınırındaki çatışma şiddetlendi.

İsrail ordusu, sınırın kuzeyinden bir sızma girişimi olduğunu ve Hizbullah militanlarının geri püskürtüldüğünü duyurdu.Kuzeyde yeni bir cephe açılmasından çekinen İsrail patlamaların kesilmediği sınır hattına onlarca tankla askeri yığınak yaptı.





Tel Aviv yönetimi Hizbullah'la çatışmada biri yarbay çok sayıda askerinin öldüğünü bir gün sonra açıkladı, sınırdaki hava saldırısı sirenleri ise Lübnan'dan ateşlenen roketler nedeniyle aralıklarla çalıyordu.





10 Ekim tarihinde İsrail Hamas baskınından sonra üçüncü bir ülkeyle ilk kez çatıştı. Onlarca yıldır İsrail işgali altında tutulan Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu, Suriye tarafından Golan Tepeleri'ne saldırı düzenlenmesinin ardından topçu ateşiyle karşılık verdiğini duyurdu.























