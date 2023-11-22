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İsrail: Takas için anlaştık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’la rehine takası konusunda anlaşıldığını açıkladı.

04:00 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:45 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Netanyahu.

Netanyahu.

İsrail ve Hamas arasında günlendir devam eden rehine pazarlığında dün önemli bir açıklama geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas’la rehine takası konusunda anlaşıldığını söyledi. Ancak Hamas, “Şu an için anlaşma sağlanmıştır diyemiyoruz” açıklaması yaptı. Hamas’la yapılan görüşmeleri değerlendirmek için dün akşam kabineyi toplayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, toplantı öncesinde Hamas’la rehine anlaşmasının sağlandığını iddia etti. Netanyahu, “İsrail hükümeti bugün zor bir kararla karşı karşıya kaldı, ancak doğru kararı verdi” dedi.

SAVAŞA DEVAM EDECEĞİZ

Netanyahu, rehinelerin aşamalar halinde serbest bırakılacağını belirten Netanyahu, konuşulan anlaşmanın, Kızılhaç’ın Hamas’ın elinde bulunan rehinelere ulaşarak gerekli tıbbi desteği sağlamasını da içerdiğini belirtti. Anlaşmanın savaşa devam etmesi için orduya hazırlanma imkanı tanıyacağını belirten “Savaşa devam ediyoruz ve tüm hedeflere ulaşana kadar bunu sürdüreceğiz. Hamas’ı ortadan kaldıracağız, kaçırılanların hepsini geri getireceğiz ve Gazze’de İsrail’i tehdit eden hiçbir unsurun kalmayacağını garanti edeceğiz” dedi.

İSRAİL 150 KİŞİYİ BIRAKACAK

Hamas’la İsrail’in görüştüğü anlaşmanın içeriğini İsrail devlet televizyonu KAN kamuoyuyla paylaştı. KAN’In haberine göre, iki taraf arasında 4 günlük ateşkes ilan edilecek. İsrail, hapishanelerde rehin tuttuğu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 150 Filistinli mahkumu serbest bırakacak. Hamas ise 4 gün içinde 50 İsrailli rehineyi (çocuk ve kadın) serbest bırakacak.

GÜNEYE SALDIRI İÇİN KABUL ETTİK

KAN, İsrail ordusunun da Hamas ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasını kabul ettiğini belirterek, ateşkes günlerinin, Gazze Şeridi’nin güneyindeki karadan saldırı hazırlığı amacıyla ordu güçlerini yeniden organize etmek için kullanabileceğini duyurdu. Haberde, “İsrail ordusunun şu aşamada çekinmeden anlaşmayı kabul ettiği söylenebilir. Orduda ateşkesin sahadaki güçleri yeniden organize etmek için kullanılabileceği söyleniyor. Kara manevrasının Gazze Şeridi’nin güneyine kadar genişletilmesine yönelik hazırlıklar da yapılıyor” ifadeleri kullanıldı. Ancak gazetemizin baskıya girdiği saatlerde Hamas’tan yapılan açıklamalarda ise henüz anlaşmanın tam olarak sağlanmadığı belirtildi.



#İsrail
#Filistin
#Netanyahu
#HAMAS
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