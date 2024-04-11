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İsrail tetikte! CENTCOM Komutanı Tel Aviv'e gidiyor: Gündem 'İran'ın olası misillemesi'

CENTCOM Komutanı Kurilla'nın, İsrail'e ziyaretinin bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

10:05 - 11/04/2024 Perşembe
AA
ABD’li General Michael Erik Kurilla
ABD’li General Michael Erik Kurilla

ABD'den yayın yapan Axios internet sitesinin 2 İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Kurilla, İran ile vekillerinin, İsrail'e yönelik olası saldırısına karşı yürütülecek savunma planlarını görüşmek üzere yapacağı ziyaret kapsamında, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail ordusunun üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek.


Tansiyon yüksek

İsrail'in önceki hafta Suriye'nin Şam kentindeki İran Konsolosluğuna yönelik saldırısının ardından
, İran ve İsrail tarafından karşılıklı açıklamalarla bölgedeki tansiyon biraz daha yükselmişti.

Biden'dan destek sözü

ABD Başkanı Joe Biden da dünkü açıklamasında, olası bir İran tehdidine karşı, İsrail'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini bildirmişti.



#ABD
#ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla
#CENTCOM
#İran
#israil
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