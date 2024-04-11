İsrail tetikte! CENTCOM Komutanı Tel Aviv'e gidiyor: Gündem 'İran'ın olası misillemesi'

ABD'den yayın yapan Axios internet sitesinin 2 İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Kurilla, İran ile vekillerinin, İsrail'e yönelik olası saldırısına karşı yürütülecek savunma planlarını görüşmek üzere yapacağı ziyaret kapsamında, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail ordusunun üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek.
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Biden'dan destek sözü
ABD Başkanı Joe Biden da dünkü açıklamasında, olası bir İran tehdidine karşı, İsrail'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini bildirmişti.