Dünya İsrail üssü Güney Kıbrıs Hava kuvvetleri tatbikat yapıyor
ORTADOĞU

İsrail üssü Güney Kıbrıs: Hava kuvvetleri tatbikat yapıyor

Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail, Güney Kıbrıs’ı askeri üssüne dönüştürme yolunda hızla ilerliyor. Rum Yönetimi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’yi hedef alan politikalarında İsrail’e sığınmasını fırsat bilen Tel-Aviv, ülkeyi hem istihbarat hem de askeri faaliyetleri için bir üsse dönüştürüyor.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
​İsrail üssü Güney Kıbrıs: Hava kuvvetleri tatbikat yapıyor
İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının Güney Kıbrıs hava sahasında tatbikata başladığı ortaya çıktı.

Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail, Güney Kıbrıs’ı askeri üssüne dönüştürme yolunda hızla ilerliyor. Rum Yönetimi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’yi hedef alan politikalarında İsrail’e sığınmasını fırsat bilen Tel-Aviv, ülkeyi hem istihbarat hem de askeri faaliyetleri için bir üsse dönüştürüyor.

Son olarak İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının Güney Kıbrıs hava sahasında tatbikata başladığı ortaya çıktı. Rum devlet televizyonunun haberine göre 3 Aralık’a kadar sürecek tatbikatlarda, İsrail savaş uçakları hava saldırısı/hava savunma faaliyetleri ile alçak ve yüksek irtifa uçuşları gerçekleştirecek.

İsrail Kara Kuvvetleri de daha önce Güney Kıbrıs topraklarında tatbikatlar gerçekleştirmişti. İsrailli siber casusların da Rum Kesimi’nde bir operasyon merkezine sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek
DÜNYA
İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek
Şekere zam olacak mı?

Şekere zam olacak mı?

​Türkiye Şeker Fabrikaları genel müdüründen açıklama geldi.
Haksızsambir daha dövün

'Haksızsam
bir daha dövün'

​Taksimetreye itiraz eden yolcuya sopalarla meydan dayağı.
Eyvallah etmeyeceğiz

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'faiz ve rant lobilerine' sert tepki.

​Bakan Koca: Yerli aşı için Acil Kullanım Onayına müracaat edildi.
12 yılda 17 tane topladı

12 yılda 17 tane topladı

Her gün bakım yapıyor: Fiyat karşılıkları yok.

Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.