​İsrail üssü Güney Kıbrıs: Hava kuvvetleri tatbikat yapıyor

Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail, Güney Kıbrıs’ı askeri üssüne dönüştürme yolunda hızla ilerliyor. Rum Yönetimi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’yi hedef alan politikalarında İsrail’e sığınmasını fırsat bilen Tel-Aviv, ülkeyi hem istihbarat hem de askeri faaliyetleri için bir üsse dönüştürüyor.

Son olarak İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının Güney Kıbrıs hava sahasında tatbikata başladığı ortaya çıktı. Rum devlet televizyonunun haberine göre 3 Aralık’a kadar sürecek tatbikatlarda, İsrail savaş uçakları hava saldırısı/hava savunma faaliyetleri ile alçak ve yüksek irtifa uçuşları gerçekleştirecek.

İsrail Kara Kuvvetleri de daha önce Güney Kıbrıs topraklarında tatbikatlar gerçekleştirmişti. İsrailli siber casusların da Rum Kesimi’nde bir operasyon merkezine sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

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