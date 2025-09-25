İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu

"Geçiş Paketi Harekatı kapsamında, Sana'da Husiler'in birçok hedefine güçlü bir darbe indirdik. İsrail Hava Kuvvetlerine ait jetler, Husi Genelkurmay Başkanlığı'na ait bir kamp da dahil olmak üzere birçok askeri kampa saldırarak onlarca Husi'yi etkisiz hale getirdi ve İHA ve silah depolarını imha etti. Dün söz verdiğim gibi, bize zarar veren, yedi kat zarar görecektir."