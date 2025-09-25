Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu

İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu

16:4325/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsrail Yemeni vurdu: Sana'da patlama sesleri
İsrail Yemeni vurdu: Sana'da patlama sesleri

İsrail ordusunun Yemen’in başkenti Sana'ya saldırı düzenlediği bildirildi. İsrail basını, saldırının Husilerin lideri haftalık konuşmasını yaparken gerçekleştirildiğini duyurdu.

İsrail ordusu, yeniden Yemen'in başkenti Sana'yı hedef aldı. Patlama sesleri duyulan Sana'da, İsrail ordusu tarafından 15'ten fazla hava saldırısı gerçekleştiği bildirildi.


Al Jazeera'da yer alan haberde, İsrail'in, Husi liderlerine, komuta merkezlerine ve Husi silah depolarına yönelik saldırı düzenlediği aktarıldı.


Saldırının ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya platformu X'ye yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Geçiş Paketi Harekatı kapsamında, Sana'da Husiler'in birçok hedefine güçlü bir darbe indirdik. İsrail Hava Kuvvetlerine ait jetler, Husi Genelkurmay Başkanlığı'na ait bir kamp da dahil olmak üzere birçok askeri kampa saldırarak onlarca Husi'yi etkisiz hale getirdi ve İHA ve silah depolarını imha etti. Dün söz verdiğim gibi, bize zarar veren, yedi kat zarar görecektir."



#İsrail
#Yemen
#Sana
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CAATSA açılımı nedir? CAATSA maddeleri nelerdir? Türkiye’ye yönelik ABD yaptırımlarının detayları ve son gelişmeler