İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu

İsrail ordusunun Yemen’in başkenti Sana'ya saldırı düzenlediği bildirildi. İsrail basını, saldırının Husilerin lideri haftalık konuşmasını yaparken gerçekleştirildiğini duyurdu.
İsrail ordusu, yeniden Yemen'in başkenti Sana'yı hedef aldı. Patlama sesleri duyulan Sana'da, İsrail ordusu tarafından 15'ten fazla hava saldırısı gerçekleştiği bildirildi.
Al Jazeera'da yer alan haberde, İsrail'in, Husi liderlerine, komuta merkezlerine ve Husi silah depolarına yönelik saldırı düzenlediği aktarıldı.
"Geçiş Paketi Harekatı kapsamında, Sana'da Husiler'in birçok hedefine güçlü bir darbe indirdik. İsrail Hava Kuvvetlerine ait jetler, Husi Genelkurmay Başkanlığı'na ait bir kamp da dahil olmak üzere birçok askeri kampa saldırarak onlarca Husi'yi etkisiz hale getirdi ve İHA ve silah depolarını imha etti. Dün söz verdiğim gibi, bize zarar veren, yedi kat zarar görecektir."