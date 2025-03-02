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İsrail yeni bir işgale mi hazırlanıyor? 400 bin yedek askeri orduya çağıracaklar

İsrail yeni bir işgale mi hazırlanıyor? 400 bin yedek askeri orduya çağıracaklar

14:532/03/2025, воскресенье
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının tamamlanmasının ardından, soykırımcı İsrail hükümeti yeniden saldırı sinyali verdi. Bu kapsamda, İsrail ordusuna 29 Mayıs’a kadar 400 bin yedek askeri göreve çağırma yetkisi veren karar onaylandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, kararın metnini paylaşarak
"Hükümet bu sabah 400 bin yedek askerin daha orduya çağrılabilmesini onayladı."
ifadesini kullandı.

İsrail ordusuna ihtiyaç halinde 400 bin yedek askeri 29 Mayıs 2025 tarihine kadar silah altına alabilme yetkisi veren karar, İsrail ordusuna daha önce verilen 320 bin yedek askeri çağırma yetkisinin bugün sona ermesinin ardından geldi.


Seferberlik çağrısı yapabilecekler


Kanal 14 televizyonuna göre, Gazze'ye yönelik saldırıların başlama ihtimali nedeniyle bu kararı alan İsrail hükümeti, 400 bin yedek asker için seferberlik çağrısı yapabilecek.


Haberde, hükümete
"2025'in de 2024'e benzer şekilde bir savaş yılı olması beklenmektedir ve geçici ateşkesler olsa bile çeşitli bölgelerde istikrarsızlık yaşanmaktadır."
ifadesiyle kararın onaylanması gerektiği tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.



#400 bin
#İsrail ordusu
#yedek asker

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