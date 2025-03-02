İsrail yeni bir işgale mi hazırlanıyor? 400 bin yedek askeri orduya çağıracaklar

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının tamamlanmasının ardından, soykırımcı İsrail hükümeti yeniden saldırı sinyali verdi. Bu kapsamda, İsrail ordusuna 29 Mayıs’a kadar 400 bin yedek askeri göreve çağırma yetkisi veren karar onaylandı.
İsrail ordusuna ihtiyaç halinde 400 bin yedek askeri 29 Mayıs 2025 tarihine kadar silah altına alabilme yetkisi veren karar, İsrail ordusuna daha önce verilen 320 bin yedek askeri çağırma yetkisinin bugün sona ermesinin ardından geldi.
Seferberlik çağrısı yapabilecekler
Kanal 14 televizyonuna göre, Gazze'ye yönelik saldırıların başlama ihtimali nedeniyle bu kararı alan İsrail hükümeti, 400 bin yedek asker için seferberlik çağrısı yapabilecek.