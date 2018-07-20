İsrail zulmüne yasal zemin: 'Yahudi ulus devlet'

İsrail, dün 'Yahudi ulus devleti' yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyor ve dünyadaki tüm Yahudilere İsrail'e dönüş hakkı tanıyor...

İsrail Meclisi, dün çokça tartışılan "Yahudi ulus devlet" yasasını kabul etti. İsrail muhalefetinin karşı çıktığı yasa tasarısına ilişkin oylama dün sabah erken saatlerde yapıldı. Tasarı, 55 "hayır" oyuna karşılık 62 "evet" oyuyla meclisten geçti.

Filistin asıllı vekiller yasayı yırtıp attı

Sert tartışmalara neden olan yasanın kabul edilmesinin ardından Filistin asıllı İsrail milletvekilleri tasarının yazılı olduğu kopyaları yırtarak yasayı protesto etti.

srail Meclisi 7 yıldır üzerinde çalışılan ve nüfusun yüzde 20’sini kapsayan Arap vatandaşları dışlayan Ulus Devlet Yasasını onayladı.

Protesto nedeniyle mecliste tansiyon artarken, görevliler Filistin asıllı milletvekillerini meclis salonundan dışarı çıkardı.

Yasaya destek veren Yahudi milletvekilleri, meclisin tasarıyı onaylamasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin de itiraz etti

Başta İsrail vatandaşı 2 milyona yakın Filistinlinin haklarının yok sayıldığı olmak üzere birçok eleştiriye maruz kalan yasa tasarısına daha önce de Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'den itiraz gelmişti.

İsrail Meclisi, tartışmalara neden olan 'Yahudi ulus devlet' yasasını kabul etti. Muhalefetin karşı çıktığı yasa tasarısına ilişkin oylama sabah erken saatlerde yapıldı. Tasarı, 55 'hayır' oyuna karşılık 62 'evet' oyuyla meclisten geçti.nn

Rivlin geçen günlerde milletvekillerine gönderdiği mektupta, söz konusu yasanın dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan Yahudileri "incitebileceğini", kabul edilmesi halinde İsrail'in bu tasarı nedeniyle ayrımcılık eleştirilerine maruz kalabileceğine dikkati çekmiş ve yasa tasarısında değişikliğe gidilmesi gerektiğini dile getirmişti. Ancak bu öneri milletvekilleri ve yasaya destek veren siyasi partiler tarafından kabul görmemişti.

OYNAT 01:42 Filistinli vekiller İsrail'in yasasını yırtıp attı​ İsrail Meclisi, dün çokça tartışılan "Yahudi ulus devlet" yasasını kabul etti. Sert tartışmalara neden olan yasanın kabul edilmesinin ardından Filistin asıllı İsrail milletvekilleri tasarının yazılı olduğu kopyaları yırtarak yasayı protesto etti.







Bu yasa ne manaya geliyor?

İsrail'in bir anayasası olmadığı için devletin anayasası mesabesindeki "temel kanunlarının" içine girecek olan yasayla İsrail devleti, tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet olarak tanımlanıyor.

Tasarının en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

Arapça resmi dil olmaktan çıkacak, İsrail tek resmi dili İbranice olacak. Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacak. İsrail bir 'Yahudi vatanı' olarak tanımlanacak. Dünyadaki tüm Yahudilere İsrail'e dönme hakkı tanınacak.

Yeni tanınan yasa, dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan Yahudilere de İsrail'e dönme hakkı tanıyor.

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail bir Yahudi devletidir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi anavatanıdır, hukukta bir boşluk olduğunda Yahudi şeriatı referans alınacaktır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasa tasarısında yer alan bir diğer madde olan "Tüm İsrail vatandaşları eşit haklara sahiptir." hükmünün ise diğer maddelerle çeliştiği, göstermelik olduğu belirtiliyor ve uygulamada bir anlam ifade etmeyeceği kaydediliyor.

Filistinliler yok sayılacak!

Tasarıda "İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi anavatanıdır" denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve hakları da görmezden gelinmiş oluyor.

İsrail dünyanın değişik bölgelerinde bulunan Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken, 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkını tanımayı ise reddediyor.

İsrail askerleri, halihazırda Filistinlilere insanlık dışı muamelelerde bulunurken, yeni tanınan yasa ile bu uygulamaların artması bekleniyor... (Batı Şeria'da gözaltına alınan bir Filistinli...)

Bu yasa ile, 8 milyon nüfusa sahip İsrail'de nüfusun yüzde 20'sinden fazlasını oluşturan Araplar ikinci sınıf vatandaş konumuna düşüyor...

Hayret ve hüzünle, demokrasinin ölümünü ilan ediyorum

Muhalifler, değişikliklere rağmen yeni yasanın Arap azınlık içindeki yabancılaşma duygusunu derinleştireceğini belirtiyor.

Arap milletvekili Ahmed Tibi, "Hayret ve hüzünle, demokrasinin ölümünü ilan ediyorum" dedi.

Doktor Bassam Bisahaah da, "Bu, sağcı hükümetin radikal yasalar yapmak için geçirdiği ırkçı bir yasadır ve ırk ayırımı uygulayan bir devletin tohumlarını atmıştır" dedi. İsrail'deki Arap nüfus, 1948 yılında Araplarla Yahudiler arasındaki çatışmalarda önce topraklarını terk etmeyen Araplardan oluşuyor. Bu çatışmalarda yüz binlerce Arap yerlerini terke zorlandı ya da çatışmalardan kaçtı.

İsrail Meclisi'ndeki Arap vekillerden Haneen Zoabi İsrail Meclisi'ndeki Arap vekillerden Taleb Abu Arar İsrail Meclisi'ndeki Arap vekillerden Ahmet Tibi

Filistin Kurtuluş Örgütü ve Hamas: Bu yasalar hukuksuzdur!

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Hamas, İsrail devletini, tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet olarak tanımlayan ve tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı olduğunu vurgulayan "Yahudi ulus devlet" yasa tasarısının İsrail meclisinde kabul edilmesini kınadı.

Filistin tarafı, "İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi anavatanıdır" denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarını görmezden gelen yasaya tepki gösteriyor.

Hamas'ın açıklaması ise şöyle:

İsrail işgal güçlerinin işlediği ihlallere, bölgesel ve uluslararası camianın sessiz kalması ve ABD'nin sınırsız desteği neticesinde bu adımlar atılıyor. Bu yasalar, hukuksuzdur. Realitede hiç bir şey değiştirmeyecek.

Türkiye: Çağ dışı ve ayrımcı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosunda kabul edilen 'Yahudi Ulus Devleti' yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarını hiçe saymaktadır. Yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise çağ dışı ve ayrımcı bir zihniyetin ürünüdür. İsrail hükümeti tarafından Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara kılıf bulunmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasaya uluslararası toplum tarafından da gerekli tepki gösterilmelidir" açıklamasını yaptı.

İsrail'in 7 yıldır gündemindeydi

Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin desteğiyle kabul edilen yasa, "Araplara karşı ırkçılığı ve ayrımcılığı kanunla hükme bağlayacağı ve sistematik hale getireceği" gerekçesiyle ülkedeki Arapların ve bazı sol kesimlerin yoğun tepkisini çekiyor.

Söz konusu yasa, 2011 yılından beri aşırı sağcı siyasetçiler tarafından gündeme getiriliyordu ancak itirazlar nedeniyle meclise sunulamamıştı.

AA İsrail'de yaşayan bazı Yahudiler, İsrail'i devlet olarak tanımıyor ve İsrail'in kanlı politikalarını zaman zaman protesto ediyor... AA İsrail'de yaşayan bazı Yahudiler, İsrail'i devlet olarak tanımıyor ve İsrail'in kanlı politikalarını zaman zaman protesto ediyor... AA İsrail'de yaşayan bazı Yahudiler, İsrail'i devlet olarak tanımıyor ve İsrail'in kanlı politikalarını zaman zaman protesto ediyor...

Netanyahu liderliğindeki bir önceki hükümet döneminde de aynı yasa gündeme gelmiş ancak, koalisyon ortaklarının itirazı nedeniyle meclisteki Yasama Komisyonunun gündemine dahi alınmamıştı. Başbakan Netanyahu'nun Yahudi Ulus Devleti Yasa tasarısını geçirmekte ısrarcı olması, koalisyon hükümetinin dağılarak 2015 erken seçimlerine gidilmesindeki en önemli nedenlerden biriydi.

'Apartheid'e benziyor

Güney Afrika'daki ırkçı Apartheid rejimi kanunlarının bir benzeri olduğu belirtilen Yahudi Ulus Devlet Yasa tasarısı iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan Araplar ikinci sınıf vatandaş konumuna düşecek.

📌Filistinli uzmanlar, İsrail parlamentosunun dün onayladığı 'Yahudi ulus devleti yasası'nı değerlendirdi. pic.twitter.com/z22n6UCRoh — Yeni Şafak Dünya (@yenisafakdunya) 20 Temmuz 2018

Apartheid nedir?



Siyahilere yönelik uygulanan beyazmilliyetçiliğine verilen sistemin ismidir. 1940'lı yıllardan 1990'lı yıllara kadar süregelen bu uygulamalar, zaman içerisinde farklılık göstermiştir. Örneğin siyahilerin farklı otobüslere binmesi, oturma hakkının bulunmaması, farklı tuvaletlerin kullanılması gibi utanç verici, insanlık dışı uygulamaların bütünüdür. 1958 yılından itibaren yasalarla da desteklenen Apartheid sistemi, insanların derilerinin renklerine göre sınıflandırılmaları sonucu, beyaz azınlık dışında kalanların, vatandaşlık hizmetlerinden daha az yararlanmaları, devletin sağladığı sağlık ve eğitim hizmetleri gibi sosyal hizmetlerden daha az yararlanmaları gibi ırkçı yaklaşımlara zemin olmuştur.Bugün, İsrail'in Filistinlilere yönelik bu ayrımcı sistemi, apartheid rejimi ile birebir benzerlik gösteriyor!

Zulüm 1948'de başladı!

Filistinlilerin yarısından fazlası, 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve kendilerinin zorunlu göçe tabi tutulması sonucu vatanlarından sürüldü.

OYNAT 01:00 15 Mayıs’ın diğer adı: Nekbe! 14 Mayıs 1948'de İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etti. İşgalin hemen ertesi günü, İsrail Filistinlileri zorunlu göçe tabi tuttu. Filistinliler, 69 yıldır 15 Mayıs'ı Nekbe 'Büyük Felaket' olarak anıyor.

BM'nin 1950 yılında yayımladığı rapora göre, dönemin Filistin nüfusunun yarısından fazlası (957 bin kişi) vatanını terk etmek zorunda kalarak sığınmacı konumuna düştü. İsrail, 1967 yılında işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da illegal Yahudi yerleşim birimi inşasına da devam ediyor.

Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bin civarında Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.Gazze Şeridi ise 2006'dan bu yana İsrail tarafından abluka altında tutuluyor. İsrail inşa ettiği Ayrım Duvarı ile Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişlerini engelliyor.