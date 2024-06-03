|
Dünya

İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid'den Netanyahu'ya çağrı: Esir takası mutabakatını kabul et

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan esir takası mutabakatını kabul etmesini istedi. Lapid, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması halinde hükümetinden çekilme tehdidinde bulunan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bu adımı atması halinde koalisyona destek vereceğini vurguladı.

15:10 - 3/06/2024 Pazartesi
AA
İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid
İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid

Lapid, Meclis'te yapılan bir oturumda ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin öneri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu'dan söz konusu öneriyi kabul etmesini isteyen Lapid, mutabakatın "son ayrıntılarını tamamlamak için" İsrail'den Kahire'ye bir heyet gönderilmesi çağrısı yaptı.

  • Lapid, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması halinde hükümetinden çekilme tehdidinde bulunan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bu adımı atması halinde koalisyona destek vereceğini vurguladı.
Ben-Gvir ve Smotrich'e yüklenen Lapid,
"Rehinelerimiz geri dönmeli. Ben-Gvir ve Smotrich onların eve dönmelerini engelleyemez"
ifadesini kullandı.
  • ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.
  • Smotrich ve Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.


#İsrail
#Yair Lapid
#Binyamin Netanyahu
#ABD
#Esir
6 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurbanlık hayvanlarda aranan şartlar neler, yaş kaç olmalı?