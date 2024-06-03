İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid'den Netanyahu'ya çağrı: Esir takası mutabakatını kabul et

İstanbul’da eğitim gören İmam hatip lisesi öğrencileri bir araya gelerek, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma dikkati çekmek amacıyla 'Kudüs Bildirisi' yayınladı. Tüm gençleri küresel intifadaya çağıran bildiride, “İslam'ın ve insanlığın umudu olmaya gayret edeceğiz. Biz çalışacağız, biz uğraşacağız” denildi. İsrail'e çağrı yapılan bildiride "Bugünün inanmış gençliği Hz. Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Yavuz Sultan Selim'in ruhu ile gelecek, işgal ettiğin o topraklardan seni çöplüğün en derinlerine göndereceğiz" ifadelerine de yer verildi.