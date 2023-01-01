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İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı kitlesel protesto

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerinin kısıtlandığı yasa teklifi ve sağ politikalarına tepki gösteren on binlerce kişi, başkent Tel Aviv'de toplandı.

22:35 . 21/01/2023 Cumartesi
AA
İsrail

İsrail

İsrail'deki sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve yüksek teknoloji sektörleri gibi meslek gruplarının çağrısı üzerine on binlerce kişi meydanlara indi.

İsrail polisi, gösterilere yaklaşık 100 bin kişinin katılımını beklediğini açıklarken, Tel Aviv'deki meydanlara çıkan yollarda yoğun güvenlik önlemi alındı.

Bu hafta gösterilere katılacağını açıklayan ana muhalefet lideri Gelecek Var Partisi Lideri Yair Lapid de burada yaptığı konuşmada, “Ülkemizi ve demokrasiyi koruyacağız. Kazanana kadar vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Tel Aviv kent merkezindeki Azrieli Meydanı'nda toplanan her yaştan binlerce gösterici İsrail bayrakları taşıdı. Göstericiler, meydana kurulan sahnelerde çalınan "Diktatörlüğe hayır" ve "Demokrasi" sloganlarına eşlik etti.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin 18 Ocak'ta Netanyahu hükümetinde birden fazla bakanlık görevi üstlenen Şas Lideri Arya Deri'nin "vergi suçlarından hüküm giydiği için" kabinede yer alamayacağına hükmetmesiyle, iktidar-yargı krizi derinleşmişti.



#israil
#Netanyahu
#protesto
28 dakika önce
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İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı kitlesel protesto
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