Dünya İsrailden Abu Dabideki İHA saldırısına kınama
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İsrail'den Abu Dabi'deki İHA saldırısına kınama

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yemen'deki İran destekli Husi milislerin Birleşik Arap Emirliği'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye silahlı insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı kınadı.

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Haber Merkezi AA
İsrailden Abu Dabideki İHA saldırısına kınama
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Lapid, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Abu Dabi'ye yapılan İHA saldırısını kınıyorum, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimi, yaralılara hızla iyileşmeleri dileklerimi iletiyorum. İsrail, BAE'nin yanında duruyor." ifadelerine yer verdi.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine yönelik İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmişti. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen Husiler, Dubai ve Abu Dabi havaalanları dahil olmak üzere BAE'ye ait tesislerin, 5 balistik füze ve çok sayıda İHA ile hedef alındığını duyurmuştu.

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