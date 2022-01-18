İsrail'den Abu Dabi'deki İHA saldırısına kınama

Lapid, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Abu Dabi'ye yapılan İHA saldırısını kınıyorum, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimi, yaralılara hızla iyileşmeleri dileklerimi iletiyorum. İsrail, BAE'nin yanında duruyor." ifadelerine yer verdi.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine yönelik İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmişti. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen Husiler, Dubai ve Abu Dabi havaalanları dahil olmak üzere BAE'ye ait tesislerin, 5 balistik füze ve çok sayıda İHA ile hedef alındığını duyurmuştu.

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