İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek

Avusturya'da sel mağduru Türk çift yaşadıkları korku dolu anları anlattı

Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Hallein kasabasında cumartesi etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sele kapılan Ayşe ve Salih Karaaslan çifti, yaşadıkları zor anları anlattı. Suyun şiddeti karşısında eşinin şoka girdiğini ve hareket edemediğini kaydeden Salih Karaaslan, 'Bir dakika içinde su şiddetini daha da artırdı zorla eşimi ikna ettim, ya karşıya geçeceğiz ya da suya kapılıp gideceğiz dedim.' şeklinde konuştu.



Karaaslan, yolun ortasına geldiklerinde eşinin dengesini kaybederek düştüğünü, eşinin kazağını tuttuğunu ve duvarlardan destek almaya çalıştığını ancak tutunacak bir yer bulamadığını eşiyle birlikte kendisinin de suya düştüğünü anlattı. Komşusu Alexander Eisenmann'ın kendilerini kurtarmak için suya atladığını dile getiren Karaaslan, Eisenmann'ın da yardımıyla iş yerinin karşısında yer alan suyun daha az şiddetli olduğu bahçenin içine girmeyi başardıklarını ifade etti.