Dünya İsrailden Güney Kıbrıs Rum Yönetimine destek
AVRUPA

İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde verdiği mesajlar ve Maraş konusunda yaptığı açıklamalar sonrası işgalci İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek verdiğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, "İsrail, GKRY'ye tam desteğini ve dayanışmasını yineliyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
İsrailden Güney Kıbrıs Rum Yönetimine destek
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İsrail, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Maraş bölgesiyle ilgili olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) destek verdiğini duyurdu. İsrail'den destek açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye yaptığı ziyaretin ardından geldi.

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RUM YÖNETİMİNE 'DESTEK'

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Maraş'ın statüsüyle ilgili Türkiye'nin son dönemdeki tek taraflı adımlarını derin bir endişeyle takip ediyor. İsrail, GKRY'ye tam desteğini ve dayanışmasını yineliyor" ifadelerini kullandı.

RUM MEVKİDAŞINA İLETTİ

Haiat, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in de Rum mevkidaşı Nikos Christodoulides'a konuyla ilgili olarak ülkesinin desteğini doğrudan ilettiğini belirtti. İsrail yönetimi daha önce de Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı konusunda Yunanistan'a destek açıklamalarında bulunmuştu.

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