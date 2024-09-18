İsrail'den Hizbullah'a siber saldırı

Lübnan'daki Hizbullah örgütüne bağlı üyelerin kullandıkları çağrı cihazlarının aynı anda patlatılması sonucunda aralarında Hizbullah mensuplarının da olduğu 9 kişi öldü, 200'ü ağır 2 bin 800 kişinin yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, "pager" tipi cihazların patlamasıyla biri çocuk 9 kişinin öldüğünü, 2 bin 800 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırının İsrail tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. Yaralananlar arasında üst düzey Hizbullah komutanlarının da olduğunu kaydetti. Reuters, muhabirlerinin Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de en az 10 patlama vakasına şahit olduğunu aktardı. Saldırı, İran'ın Lübnan'ın güneyinde yeni bir cephe açmaya hazırlandığı iddialarının hemen ardından geldi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması olayıyla ilgimiz yok" denildi.

SİNYAL VERDİ VE PATLADI

Cihazların ele geçirildiği ve hacklendiği izlenimi edinildiği, patlamalar öncesi cihazların ısındığı bildirildi. Çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar kameralara yansıdı. Cihazların sinyal yoluyla ya da içlerine önceden patlayıcı yerleştirilerek infilak ettirildiği öne sürülüyor. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi de patlama öncesinde bazı Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarının ısındığını fark edip cihazları attığını aktardı. Yaralılar arasında İran'ın Lübnan büyükelçisi Mucteba Amani'nin de olduğu, Amani'nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Suriye'nin başkenti Şam'da da en az 14 kişi yaralandı.

EN BÜYÜK GÜVENLİK İHLALİ

Reuters'e konuşan bir Hizbullah yetkilisi, çağrı cihazlarının patlatılmasının 7 Ekim sonrası örgütün İsrail ile yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü savaşta maruz kaldığı "en büyük güvenlik ihlali" olduğunu söyledi. Yetkili, "Bu büyük bir güvenlik ihlali - Hizbullah'ın iletişim cihazı tehlikeye atıldı. Lübnan'ın dört bir yanından yerde yaralı yatan, kanayan adamların fotoğraflarını gördük. Hastanelerin kan istediğine dair raporlar gördük" dedi. Patlamaların hemen hemen aynı anda yaşandığını belirten yetkili, "Şimdi çağrı cihazları kullanarak farklı bir iletişim sistemine başvurdular ve içeri sızılmış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. İran'dan yapılan açıklamada "İsrail'in terör eylemi Lübnan vatandaşlarını hedef alan katliam örneği" denildi.

İKİ YABANCI ŞİRKET İDDİASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu kaynakları patlayan tüm mesajlaşma cihazlarının Amerikan Motorola şirketine ait olduğunu bildirdi. İsrail medyası ise cihazların yine Motorola'ya ait Brezilya merkezli Teletrim şirketinden tedarik edildiğini öne sürdü. Öte yandan, İsrail Yayın Kurulu (KAN), Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün, gün boyu kurmaylarıyla birlikte yaptığı toplantılarda Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

MOSSAD 'PETN' YERLEŞTİRDİ İDDİASI

Saldırının gerçekleştirilme şekli büyük merak konusu olurken SKY News Arabia'ya konuşan kaynaklar, patlamaların cihazların bataryasına yerleştirilen PETN patlayıcılarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Buna göre, cihazların Hizbullah'a teslimi öncesi Mossad tarafından aletlere PETN patlayıcıları yerleştirildi. Hizbullah üyelerince kullanılan cihazların bataryaların ısısının artırılmasıyla cihazlar patlatıldı.

BİRDEN FAZLA İSTİHBARAT SERVİSİ OLABİLİR

El-Cezire'ye konuşan askeri analist Elijah Magnier, 'sofistike' olarak nitelediği saldırının "birden fazla istihbarat teşkilatının çalışmasıyla gerçekleşebileceğini" söyledi. Magnier, "Bu saldırı, aynı zamanda bir patlayıcının varlığına da işaret olabilir çünkü piller Beyrut'ta, Bekaa Vadisi'nde, Lübnan'ın güneyinde ve Suriye'de ve çağrı cihazının olduğu her yerde aynı anda kendi kendine patlamaz" görüşünü paylaştı.

Amerikalılar 3 gün önce cihazları toplatmış!

Lübnan, çağrı cihazlarına yönelik saldırıyla ulusal bir şok yaşarken, ülkenin prestijli eğitim kurumu Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin çalışanlarından bu cihazları çektiği ortaya çıktı. Hizbullah unsurlarına ve sivillere ait binlerce çağrı cihazının patlamasının ardından, birkaç gün önce üniversitenin bazı doktorları ve çalışanlarından bu iletişim cihazlarını çekmesi "garip bir tesadüf" olarak yorumlandı. Hastanenin bu tutumu sosyal medyada büyük tepki çekerken Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesi bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı. Açıklamada hastanenin patlamalar sonrası Lübnanlılar için seferber edildiği bildirilirken, kurumun cihazları geri çektiği yalanlanmadı. Açıklamada, "komplo teorileri"nin dolaşıma sokulduğu iddia edilerek şu ifadelere yer verildi: "Nisan 2024'te çağrı sistemimizi (kablosuz iletişim cihazları) güncelledik. Yeni sisteme 29 Ağustos 2024'te geçildi ve bu güncellemenin amacı acil durum iletişimlerini ve kodları güçlendirmekti çünkü birçok cihaz ve sistem artık eskimişti."

FİDAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi aldı. Fidan, görüşmede, patlamalardaki can kayıpları nedeniyle Lübnan halkına başsağlığı diledi.



