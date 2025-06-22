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İsrail'den İran'a yeni saldırı

İsrail'den İran'a yeni saldırı

23:3222/06/2025, Pazar
G: 23/06/2025, Pazartesi
AA
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İsrail, savaşın 11'inci gününün ilk saatlerinde İran'a yeni bir saldırı düzenledi. (Foto: Arşiv)
İsrail, savaşın 11'inci gününün ilk saatlerinde İran'a yeni bir saldırı düzenledi. (Foto: Arşiv)

İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken İran'da bazı şehirlerde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İran'ın Kirmanşah, Tebriz ve Savocbulağ kentlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu, İsfahan'da da bir ambulansa saldırı düzenlendiği bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran'ın bazı kentlerinde çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Bu kentlerin, Tebriz, Kirmanşah ve Savocbulağ olduğu ifade edildi.

Devlet televizyonu ise İsfahan'ın Necefabad kentinde görevdeki bir ambulansa saldırı düzenlendiğini, 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



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