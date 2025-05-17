İsrail’den izin alacak değilim

ABD Başkanı Trump, Ortadoğu turunun son durağı BAE’den ayrılırken Suriye konusunda İsrail’e net mesajlar verdi. Trump, İsrail'in Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını engellemeye çalıştığının hatırlatılması üzerine “Bunun için onlardan izin alacak değildim. Yaptım çünkü yapılması gereken doğru bir şeydi. Bu kararım büyük takdir topladı” diye konuştu.
Hafta başından beri Körfez ülkelerine ziyaretler gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ve Katar’dan sonra Körfez turunu Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de tamamladı. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Suriye’ye ilişkin sorulara çarpıcı bir cevap verdi. Gazetecilerin, İsrail'in Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını engellemeye çalıştığını hatırlatması üzerine Suriye’deki yeni yönetimi tanımak için İsrail’den izin istemediğini belirten Trump, “Bunun için onlardan izin alacak değildim. Yaptım çünkü yapılması gereken doğru bir şeydi. Bu kararım büyük takdir topladı. Biz Suriye’nin yalnızca iyiliğini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Yaptırımların "can yakıcı ve acımasız" olduğunu ifade eden ABD Başkanı, yaptırımlar sürerken Suriye'nin başarı şansının çok az olduğunu, ülkenin güçlü, genç ve enerjik bir lidere sahip olduğunu ve "bunun bir fırsat olduğunu" kaydetti.
GELECEK AY İYİ ŞEYLER OLACAK
İsrail'in yoğun saldırıları altında ve insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle insani kriz içinde olan Gazze'ye ilişkin konuşan Trump, "Bence gelecek ay pek çok iyi şey olacak. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de çok sayıda insan açlıktan ölüyor" dedi. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda barış çabalarına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile buluşmak zorunda olduklarını vurgulayan ABD Başkanı Trump, "Putin ile karşılıklı görüşerek bu sorunu çözebileceklerini, çözemezlerse ilginç şeyler yaşanabileceğini" dile getirdi. Öte yandan BAE ile 10 yılda 1,4 trilyon dolarlık yatarım anlaşmaları yapan Trump, ABD için geleceğe dönük toplam 10 trilyon doların üzerinde yatırım sözü aldıklarını belirtti.