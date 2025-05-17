İsrail’den izin alacak değilim

Hafta başından beri Körfez ülkelerine ziyaretler gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ve Katar’dan sonra Körfez turunu Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de tamamladı. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Suriye’ye ilişkin sorulara çarpıcı bir cevap verdi. Gazetecilerin, İsrail'in Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını engellemeye çalıştığını hatırlatması üzerine Suriye’deki yeni yönetimi tanımak için İsrail’den izin istemediğini belirten Trump, “Bunun için onlardan izin alacak değildim. Yaptım çünkü yapılması gereken doğru bir şeydi. Bu kararım büyük takdir topladı. Biz Suriye’nin yalnızca iyiliğini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Yaptırımların "can yakıcı ve acımasız" olduğunu ifade eden ABD Başkanı, yaptırımlar sürerken Suriye'nin başarı şansının çok az olduğunu, ülkenin güçlü, genç ve enerjik bir lidere sahip olduğunu ve "bunun bir fırsat olduğunu" kaydetti.