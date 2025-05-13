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Trump: İstanbul'a Rubio gidecek

Trump: İstanbul'a Rubio gidecek

19:1813/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan'daki İş Forumu'nda konuşan ABD Başkanı Trump.
Suudi Arabistan'daki İş Forumu'nda konuşan ABD Başkanı Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmeleri için İstanbul'da yapılacak toplantıya Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gideceğini açıkladı.

Ortadoğu ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a giden ABD Başkanı Trump, burada düzenlenen İş Forumu'na katıldı.

"İstanbul'a Rubio gidecek"

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine katılıp katılmayacağı spekülasyon konusu olan Trump, görüşmelerinin "muhtemelen çok iyi sonuçlar vereceğini” belirterek ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ABD'yi temsilen toplantıya katılacağını söyledi.

Suriye ile de Türkiye'de görüşecekler

Trump ayrıca Rubio'nun yeni Suriye Dışişleri Bakanı'yla da bu hafta Türkiye'de görüşme gerçekleştireceğini de bildirdi.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


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