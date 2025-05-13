Trump: İstanbul'a Rubio gidecek

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmeleri için İstanbul'da yapılacak toplantıya Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gideceğini açıkladı.
Ortadoğu ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a giden ABD Başkanı Trump, burada düzenlenen İş Forumu'na katıldı.
"İstanbul'a Rubio gidecek"
İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine katılıp katılmayacağı spekülasyon konusu olan Trump, görüşmelerinin "muhtemelen çok iyi sonuçlar vereceğini” belirterek ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ABD'yi temsilen toplantıya katılacağını söyledi.
Suriye ile de Türkiye'de görüşecekler
Trump ayrıca Rubio'nun yeni Suriye Dışişleri Bakanı'yla da bu hafta Türkiye'de görüşme gerçekleştireceğini de bildirdi.