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ABD Başkanı Trump: Filistinlilere yardım etmemiz gerekiyor

ABD Başkanı Trump: Filistinlilere yardım etmemiz gerekiyor

21:5416/05/2025, Cuma
IHA
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Donald Trump, Orta Doğu turu sonrası Filistin'e yönelik açıklamalarda bulundu.
Donald Trump, Orta Doğu turu sonrası Filistin'e yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump gerçekleştirdiği Orta Doğu turunun ardından uçakta Gazze ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump, "Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de birçok insan açlıktan ölüyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ardından Air Force One uçağında yaptığı açıklamada,
"Önümüzdeki ay boyunca çok iyi şeylerin olacağını düşünüyorum ve göreceğiz. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de birçok insan açlıktan ölüyor"
dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ardından Air Force One uçağında gazetecilere Gazze Şeridi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gazze Şeridi'ndeki duruma ABD'nin yardımcı olması gerektiğini belirten Trump,
"Önümüzdeki ay boyunca çok iyi şeylerin olacağını düşünüyorum ve göreceğiz. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de birçok insan açlıktan ölüyor"
dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları genişletme planlarını destekleyip desteklemediği yönündeki bir soruya Trump,
"Her iki tarafı da göz önünde bulundurmalıyız. Biz iyi bir iş çıkaracağız"
ifadelerini kullandı.


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