Dünya İsrailden Katara ilk doğrudan uçak seferi gerçekleşti
ORTADOĞU

İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi gerçekleşti

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Uluslararası Havaalanı'ndan Katar’ın başkenti Doha'ya ilk doğrudan uçuş gerçekleşti.

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Haber Merkezi AA
İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi gerçekleşti
İsraillileri taşıyan TUS Hava Yollarına ait ilk tarifeli uçak Doha Havaalanı'na hareket etti.

Tel Aviv’deki Ben Gurion Havaalanı'ndan kalkan, FIFA 2022 Dünya Kupası'na katılacak İsraillileri taşıyan TUS Hava Yollarına ait ilk tarifeli uçak Doha Havaalanı'na hareket etti.

Yerel saatle 10.55’te kalkan uçağın, 15.05’te Doha’ya ulaşması bekleniyor.

Dünya Kupası organizasyonu boyunca Tel Aviv-Doha arasında gidiş-dönüş 6 sefer planlandı. Uçuşlar, İran yerine Suudi Arabistan hava sahası üzerinden yapılacak.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 10 Kasım’da yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşlarının Dünya Kupası’na katılmak için ilk kez Katar’a doğrudan uçabilecekleri ve Doha’da geçici diplomatik ofis açtıklarını duyurmuştu.

Diplomatik ofisin, turnuva dolayısıyla Katar'a giden İsrail vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri sağlamak için fiziki olarak bu ülkede bulunacağı belirtilmişti.

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