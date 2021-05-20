İsrail'den yalanlarla katliam: Vurdukları Filistinli kızın yanına silah koyup 'silahlı saldırgandı' dediler

Terör devleti İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarında masum Filistinlilere, hedef gözetmeksizin saldırmaya devam ediyor. Uluslararası camianın yaptıkları karşısında üç maymunu oynamasından aldığı güçle, yalanlarla katliamlarını haklı göstermeye çalışıyor.

VURUP YANINA SİLAH YERLEŞTİRDİLER

Son olarak Batı Şeria'nın El Halil kentinde işgalci İsrail güçleri, Filistinli bir genç kızı, hiçbir tehdit oluşturmamasına rağmen vurdu.

Filistinli kızın vurulmasından hemen sonra çekilen görüntüden bir kare. Silah bulunmuyor.

Filistinli kızın şehit olmasının ardından bir işgalci yerleşimci, silahını genç kızın hemen önüne bırakarak fotoğrafladı. Bu kare "Filistinli silahlı saldırgan" denilerek servis edildi.

Silah yerleştirilerek servis edilen fotoğraf.