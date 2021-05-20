Dünya İsrailden yalanlarla katliam Vurdukları Filistinli kızın yanına silah koyup silahlı saldırgandı dediler
ORTADOĞU

İsrail'den yalanlarla katliam: Vurdukları Filistinli kızın yanına silah koyup 'silahlı saldırgandı' dediler

İşgalci İsrail güçleri, yalanlarla katliamlarını haklı göstermeye çalışıyor. El Halil kentinde masum bir Filistinli genç kızı hiçbir tehdit oluşturmamasına rağmen vurdu. İşgalci güçleri, şehit olan genç kızın yanına silah koyup fotoğraflayarak, dünyaya "silahlı saldırgandı" şeklinde servis ettiler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrailden yalanlarla katliam: Vurdukları Filistinli kızın yanına silah koyup silahlı saldırgandı dediler
Filistinli genç kız öldürüldükten sonra yanına silah koyuldu.

Terör devleti İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarında masum Filistinlilere, hedef gözetmeksizin saldırmaya devam ediyor. Uluslararası camianın yaptıkları karşısında üç maymunu oynamasından aldığı güçle, yalanlarla katliamlarını haklı göstermeye çalışıyor.

VURUP YANINA SİLAH YERLEŞTİRDİLER

Son olarak Batı Şeria'nın El Halil kentinde işgalci İsrail güçleri, Filistinli bir genç kızı, hiçbir tehdit oluşturmamasına rağmen vurdu.

Filistinli kızın vurulmasından hemen sonra çekilen görüntüden bir kare. Silah bulunmuyor.
Filistinli kızın vurulmasından hemen sonra çekilen görüntüden bir kare. Silah bulunmuyor.

Filistinli kızın şehit olmasının ardından bir işgalci yerleşimci, silahını genç kızın hemen önüne bırakarak fotoğrafladı. Bu kare "Filistinli silahlı saldırgan" denilerek servis edildi.

Silah yerleştirilerek servis edilen fotoğraf.
Silah yerleştirilerek servis edilen fotoğraf.

İşgalci İsrail’den yalanlarla katliam
DÜNYA
İşgalci İsrail’den yalanlarla katliam

Fenomenden İsrail'in Filistin'deki işgaline mizahi açıklama
OYNAT 01:53
Fenomenden İsrail'in Filistin'deki işgaline mizahi açıklama
Insragram fenomeni Faisal Alshaka, İsrail'in Filistin'deki işgal yöntemlerini mizahi bir dille ele aldı. İsrail yönetiminin saldırganlığını ve Batı basının iki yüzlülüğünü işleyen Alshaka'nın videosu milyonlarca kez izlendi.

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