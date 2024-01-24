İsrail’e şok operasyon: 21 asker öldürüldü

Gazze’de 25 binden fazla kişiyi öldürerek soykırım gerçekleştiren, tüm kenti yerle bir etmek için tonlarca bomba yağdıran işgalci güç, savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana en büyük kaybını yaşadı. İsrail’in Han Yunus bölgesinde sınır duvarı yakınındaki 10 binayı imha etmek için görevlendirdiği biri, Hamas tarafından pusuya düşürüldü. İsrail askerlerinin binaya bomba yerleştirdiği sırada Hamas mensupları binayı anti tank roketi ile vurdu. İsrail askerleri, güle oynaya yıkmak için girdikleri binanın enkazında kaldı.

BİNA VE TANK VURULDU

Hamas’ın fırlattığı anti tank roketi, işgalci gücün binaya yerleştirdiği patlayıcıları da tetikledi. Hamas mensupları, çöken bina ile eş zamanlı olarak bina yakındaki bir tankı da havaya uçurdu. Saldırıda tank içindeki iki asker de dahil olmak üzere 21 İsrail askeri öldü. İşgalci güç enkaz altındaki askerleri çıkarmak için gece boyu çalıştıysa da başarılı olmadı.

KENDİ PATLAYICILARI SONLARI OLDU

Olayın Gazze'nin merkezinde, sınırın İsrail tarafındaki Kissufim kibbutzuna (çiftlik tipi yerleşkeler) yakın bir yerde meydana geldiğini söyleyen Hagari, söz konusu binalarda meydana gelen patlamanın İsrail güçlerince yerleştirilen patlayıcılardan kaynaklandığının tahmin edildiğini aktardı.

ACI VERİCİ İTİRAFI

Gazze Şeridi'nde savaşın başlangıcından bu yana yaşanan en zorlu gün olarak nitelendirilirken, son yaşanan ölü, kayıp ve yaralıların ardından İsrail’de medyaya yayın yasağı getirildi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle bu sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" belirtti. Savunma Bakanı Yoav Gallant da 21 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gazze'den gelen haber nedeniyle bu sabahın kendileri için "zor ve acı verici" olduğunu söyleyen Gallant, öldürülen askerlerin ailelerine ve yakınlarına taziyetlerini iletti.

24 SAATTE 24 ÖLÜ

Önceki gün ise İsrai, Hamas saldırısı sonucu 3 subayının öldürüldüğünü duyurmuştu. Böylelikle 24 saat içinde 24 İsrail askeri öldürüldü. İsrail ordusu, henüz rakamları güncellemese de kara saldırısının başladığı 27 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 221’e yükseldi. 7 Ekim’den bu yana Lübnan sınırı ve Batı Şeria’daki çatışmalarda dahil öldürülen toplam İsrail askeri sayısı da 556’ya çıktı.

AMAÇLARI FİLİSTİN'İN İZLERİNİ YOK ETMEK

Gazze'yi hava saldırılarıyla yerle bir eden İsrail, yıkım birimi ile kentteki önemli binaları mayınla havaya uçuruyor. Amacının “Filistin’e dair tüm izleri silmek” olduğu belirtilen işgalci gücün “yıkım birimi, daha önce 315 patlayıcı yerleştirdiği Gazze'deki İsra Üniversitesi'ni havaya uçurdu. Daha öncesinde ise işgalci güç, Gazze’de sembolik Filistin binalarının ve Hamas hükümetine ait kurumların bulunduğu "Filistin Meydanı"nı bombalarla yok etti. Saldırılar nedeniyle boşaltılan ancak öncesinde yaklaşık 30 bin kişinin ikamet ettiği bölgedeki kurumlar arasında, Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar ve Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin ofisleri ile Yüksek Yargı Konseyi binası bulunuyordu.

Hizbullah hava tesisine roket yağdırdı

Hamas'ın saldırısında 21 askerin kaybederek adeta kâbusa uyanan İsrail, kuzey bölgesinden gelen haber ile bir darbe daha yedi. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'ndaki hava gözetleme tesisine saldırdığını duyurdu. Açıklamada saldırının 'Suriye ve Lübnan'daki suikastlara yanıt' olduğu belirtildi. Açıklamada komuta üssüne çok sayıda füze fırlatıldığı bilgisine yer verildi. IDF ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 12 roket fırlatıldığını bunlardan dördünün vurulduğunu diğerlerinin açık alana düştüğünü öne sürdü.







