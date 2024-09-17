İsrail'in çağrı cihazı saldırısında 'ABD uçağı' detayı: Elektronik muhaberede kullanılıyor

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, terör devleti İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızarak patlatması ve yüzlerce kişiyi yaralamasına ilişkin tvnet canlı yayınında merak edilenleri yanıtladı. Patlamanın yaşandığı aygıtların cep telefonu değil 2000 yılı öncesindeki çağrı cihazlarına benzediğini belirten Demircan, "Bu basit bir pil patlaması değil. Pilin içerisine C4 benzeri patlayıcı konmuş olabilir." dedi. Bir iş birlikçi olmadan böyle bir saldırının yapılmasının zor olduğunu vurgulayan Demircan, "Bu cihazlar baz istasyonlarıyla değil kısa dalgayla çalışıyorlar. Sistemi hack'lemek için çok yakında olması gerekiyor." diye konuştu.