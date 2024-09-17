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Dünya

İsrail'in çağrı cihazı saldırısında 'ABD uçağı' detayı: Elektronik muhaberede kullanılıyor

Soykırımcı İsrail, Lübnan'da Hizbullah üyelerinin taşıdığı çağrı cihazlarına siber saldırı düzenleyerek aynı anda patlattı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddiaya göre; 3 bine yakın kişinin yaralandığı saldırıdan önce, ABD'ye ait bir elektronik muharebe uçağı dün Doğu Akdeniz'de Lübnan hava sahası sınırında uçuş yaptı. Uçağın İsrail'in saldırısında kilit bir rol oynadığı belirtiliyor.

Hüseyin Berk
19:28 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 19:44 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
ABD'ye ait EC-130H Compass Call isimli elektronik muharebe uçağı.
ABD'ye ait EC-130H Compass Call isimli elektronik muharebe uçağı.

Terör devleti İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu, çoğunluğu Hizbullah üyesi oldukları belirtilen 2 bin 800'den fazla kişi yaralandı. Patlama sonucu 8 kişi de hayatını kaybederken, Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre; İsrail, "pager" isimli çağrı cihazlarına siber yöntemlerle sızıp patlattı.

Saldırının nasıl gerçekleştiği şimdilik gizemini korurken; uzmanlar, cihazların sistemine girilerek ya da daha önceden pillere yerleştirilen patlayıcılar sayesinde eylemin gerçekleşebileceğini ifade etti.

Siber Güvenlik Uzmanı Demircan anlattı: İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı?

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, terör devleti İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızarak patlatması ve yüzlerce kişiyi yaralamasına ilişkin tvnet canlı yayınında merak edilenleri yanıtladı. Patlamanın yaşandığı aygıtların cep telefonu değil 2000 yılı öncesindeki çağrı cihazlarına benzediğini belirten Demircan, "Bu basit bir pil patlaması değil. Pilin içerisine C4 benzeri patlayıcı konmuş olabilir." dedi. Bir iş birlikçi olmadan böyle bir saldırının yapılmasının zor olduğunu vurgulayan Demircan, "Bu cihazlar baz istasyonlarıyla değil kısa dalgayla çalışıyorlar. Sistemi hack'lemek için çok yakında olması gerekiyor." diye konuştu.

İsrail'in çağrı cihazı saldırısında da ABD parmağı mı var?

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir iddiaya göre ise saldırının arkasındaki bir diğer unsur da İsrail'in en büyük destekçisi ABD.

X'te İngilizce ve Arapça olarak paylaşımlar yapan siber güvenlik hesapları, Amerika'ya ait bir savaş uçağının, dün Doğu Akdeniz'de Lübnan hava sahası sınırında uçuş yaptığını görsellerle ortaya koymuştu.

Saldırıdan yaklaşık 20 saat önce uçağın Lübnan sınırında uçtuğunu paylaşan hesap. (Kaynak X)

Elektronik muharebelerde kullanılıyor

EC-130H Compass Call adındaki bu uçağın elektronik muhaberede kullanıldığı biliniyor.

EC-130H'in özellikleri ise şöyle:

İtme gücü: 4.910 pervane mili beygir gücü

Kanat Açıklığı: 132 fit, 7 inç (39,7 metre)

Uzunluk: 97 fit, 9 inç (29,3 metre)

Yükseklik: 38 fit, 3 inç (11,4 metre)

Ağırlık: Blok 1, 107,000 pound (48,534 kilogram); Blok 2, 103,000 pound (46,720 kilogram)

Maksimum kalkış ağırlığı: 155.000 pound (69.750 kilogram)

Yakıt kapasitesi: 62,000 pound (28,182 kilogram)

Hız: 20.000 fitte (6.060 metre) 300 mph (Mach 0,52)

Menzil: 2,295 mil (3,694 kilometre)

Tavan: 25.000 feet (7,6 kilometre)

Silahlanma: Kinetik olmayan enerji dalga formları

Mürettebat: 13 (iki pilot, seyrüseferci, uçuş mühendisi, iki elektronik harp subayı, görev ekibi amiri, dört kriptolojik dilbilimci, görüntü alma operatörü ve bir hava bakım teknisyeni)

Birim Maliyet: 165 milyon dolar

İlk çalışma kapasitesi: 1983

Envanter: aktif güç, 14



#ABD
#İsrail
#Lübnan
#Çağrı Cihazı
#Patlama
1 saat önce
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