İsrail'in çağrı cihazı saldırısında 'ABD uçağı' detayı: Elektronik muhaberede kullanılıyor

Terör devleti İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu, çoğunluğu Hizbullah üyesi oldukları belirtilen 2 bin 800'den fazla kişi yaralandı. Patlama sonucu 8 kişi de hayatını kaybederken, Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre; İsrail, "pager" isimli çağrı cihazlarına siber yöntemlerle sızıp patlattı.
Saldırının nasıl gerçekleştiği şimdilik gizemini korurken; uzmanlar, cihazların sistemine girilerek ya da daha önceden pillere yerleştirilen patlayıcılar sayesinde eylemin gerçekleşebileceğini ifade etti.
İsrail'in çağrı cihazı saldırısında da ABD parmağı mı var?
Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir iddiaya göre ise saldırının arkasındaki bir diğer unsur da İsrail'in en büyük destekçisi ABD.
X'te İngilizce ve Arapça olarak paylaşımlar yapan siber güvenlik hesapları, Amerika'ya ait bir savaş uçağının, dün Doğu Akdeniz'de Lübnan hava sahası sınırında uçuş yaptığını görsellerle ortaya koymuştu.
Elektronik muharebelerde kullanılıyor
EC-130H Compass Call adındaki bu uçağın elektronik muhaberede kullanıldığı biliniyor.
İtme gücü: 4.910 pervane mili beygir gücü
Kanat Açıklığı: 132 fit, 7 inç (39,7 metre)
Uzunluk: 97 fit, 9 inç (29,3 metre)
Yükseklik: 38 fit, 3 inç (11,4 metre)
Ağırlık: Blok 1, 107,000 pound (48,534 kilogram); Blok 2, 103,000 pound (46,720 kilogram)
Maksimum kalkış ağırlığı: 155.000 pound (69.750 kilogram)
Yakıt kapasitesi: 62,000 pound (28,182 kilogram)
Hız: 20.000 fitte (6.060 metre) 300 mph (Mach 0,52)
Menzil: 2,295 mil (3,694 kilometre)
Tavan: 25.000 feet (7,6 kilometre)
Silahlanma: Kinetik olmayan enerji dalga formları
Mürettebat: 13 (iki pilot, seyrüseferci, uçuş mühendisi, iki elektronik harp subayı, görev ekibi amiri, dört kriptolojik dilbilimci, görüntü alma operatörü ve bir hava bakım teknisyeni)
Birim Maliyet: 165 milyon dolar
İlk çalışma kapasitesi: 1983
Envanter: aktif güç, 14