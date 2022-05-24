İsrail’in fanatik mahkemesi

İsrail Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’da “yüksek sesle ibadet etmeleri” ve “bazı ritüelleri gerçekleştirmelerine” onay verdi. Önceki gün alınan skandal kararda, Aksa’da “yüksek sesle dua etmenin ve yere doğru eğilmenin suç sayılamayacağına” hükmedildi. Tepkiler üzerine İsrail hükümeti, kararın geçen hafta Aksa’da yüksek sesle ayin yapan, yaşları reşit olmayan 3 Yahudinin tutuklanması üzerine alındığını ve bunun genel bir hüküm olmadığını duyurdu. Kararın yeniden temyize götürüleceği belirtilen açıklamada, Harem-i Şerif’te sadece Müslümanların ibadet edebileceğine dair statükonun devam ettiği bildirildi.

Ancak tüm bu açıklamalara rağmen, dün Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen işgalci yerleşimcilerin bölgede ayin düzenlediği ve ibadet ettiği görüldü. Filistin yönetimi, İsrail mahkemesinin aldığı karara ve yerleşimcilerin Aksa’da ibadet etmesine “Açık bir dini savaş ilanı” diyerek tepki gösterdi. Hamas Hareketi ise işgalci gücü ‘ateşle oynamaması’ konusunda uyardı. Geçen yıl ekim ayında da bir İsrail mahkemesi, Yahudilerin Mescid-i Aksa’da “sessizce” ibadet etmelerinin kanuna aykırı olmadığına hükmetmiş, İslam dünyasından gelen tepkilerin ardından ise geri adım atmak zorunda kalmıştı.

İHLALİ AKLADI

İşgalci yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya geçen hafta düzenledikleri baskın sırasında üç Yahudi, yasak olmasına rağmen bazı dini ritüelleri yüksek sesle gerçekleştirdikleri gerekçesiyle, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Bunun üzerine Sulh Mahkemesi, söz konusu eylemin düzensizliğe ve kargaşaya yol açabilecek herhangi bir davranış içermediğini belirterek, Aksa’da “yüksek sesle dua etmenin ve yere doğru eğilmenin suç sayılamayacağına” hükmetti.

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BU BİR DARBEDİR

Filistin Dışişleri Bakanlığ’ından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail mahkemesinin kararı, statükoya karşı bir darbedir. Statükoyu tamamıyla değiştirmek, bu çatışma sahasını ve tüm bölgeyi etkisi altına alabilecek açık bir dini savaş ilanıdır” ifadelerine yer verildi. Hamas ise Aksa’nın kutsallığının ihlal edilmesine ‘bedeli ne olursa olsun’ kesinlikle izin vermeyeceğini belirterek, “Harem-i Şerif yalnızca Müslümanların hakkıdır. İsrail ateşle oynuyor. Bu tehlikeli tırmanışın yansımalarının sorumluluğunu işgalci liderler yüklenecek” açıklamasında bulundu. Statükoya göre gayrimüslimlerin Aksa’da ibadet etmeleri yasak. Ancak İsrail sık sık statükoyu delmek için girişimlerde bulunuyor.

PROVOKATİF YÜRÜYÜŞE ONAY

Öte yandan İsrail makamları, aşırı sağcı fanatik Yahudilerin 29 Mayıs’ta düzenleyeceği provokatif “bayrak yürüyüşünün” Eski Şehir’deki rotasına izin verdi. İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Omer Barlev, geçen hafta verdiği nihai kararda, göstericilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kutsal mekanlarına da ev sahipliği yapan Eski Şehir’in sembolik noktalarından Şam Kapısı ve Müslüman mahallesinden geçmesini onayladı. Yürüyüşün, Batı Şeria başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarının tümünde gerilimi had safhaya çıkaracağı belirtiliyor.

Koalisyona nefes aldıran dönüş

Filistin asıllı milletvekili Gayda Rinavi Zuabi, Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümetinden istifa kararını geri çekti. Böylece hükümetin 120 sandalyeli Meclis’teki oy sayısı 59’dan 60’a yükselerek muhalefetle eşitlenmiş oldu. İsrail devlet televizyonu, Zuabi’nin geri dönmesiyle hükümetin artık dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını duyurdu.

DÜNYA Siyonist Yahudiler Mescid-i Aksa'yı kana bulayacak